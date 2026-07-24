La banda Reik anuncia su regreso a Uruguay tras 10 años: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas del show

Reik anunció show en Uruguay. El trío mexicano que conforman Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez, volverá a Montevideo luego de 10 años para presentar su concierto más convocante en la capital. El repertorio estará formado por canciones de TQ+, su disco de 2025, e incluirá clásicos como "Noviembre sin ti", "Me niego" y "Ya me enteré".

La cita será el sábado 20 de febrero de 2027 en el Antel Arena, y las entradas estarán a la venta desde las 12.00 de este viernes en Tickantel. Los precios irán de 1900 a 6800 pesos.

La última presentación de Reik en Montevideo fue en 2017, cuando llevó Des/Amor al Palacio Peñarol. En la previa de aquel recital, Julio Ramírez dialogócon El País y celebró el momento que atravesaba la banda.

"Además de sorprendidos, nos seguimos sintiendo afortunados, porque este disco es otro más de los que hemos hecho que nos siguen permitiendo viajar y llegar con nuestra música a gente de muchos países", dijo entonces. "Cuando recién empezamos pensábamos que eso era normal. Ahora, después de 13 o 14 años de carrera, nos damos cuenta de que no lo es", agregó.

Lanzado en 2016, Des/Amor terminó de consolidar la expansión internacional del grupo con canciones como "Ya me enteré", uno de los mayores éxitos de su catálogo y que hoy acumula más de 715 millones de reproducciones en Spotify.

Reik nació en 2005 con un sonido marcado por las baladas pop. Canciones como "Noviembre sin ti", "Yo quisiera", "Invierno" y "Me duele amarte" lo convirtieron en uno de los grupos latinos de mayor presencia en radios y canales musicales de la región.

Con el tiempo incorporó nuevas influencias y colaboró con artistas como Ozuna, Maluma, Sebastián Yatra, Camilo, Nicky Jam, Rauw Alejandro y María Becerra, una evolución que también estará presente en el espectáculo que traerá al Antel Arena.