Regresa Degusto: más de 25 artistas, tres escenarios, cine al aire libre y mucha gastronomía con entrada libre

Una buena comida, música en vivo, cine y una plaza para recorrer sin apuro: esa es la invitación de una nueva edición de Degusto, el festival gastronómico que cumple 10 años y vuelve este fin de semana a Carrasco.

La cita será, como en ediciones pasadas, en el Parque Grauert, en Arocena y Lieja, donde se reunirán cerca de cien propuestas gastronómicas y artistas a lo largo de las dos jornadas. La edición de octubre (suspendida a mediados de mes por mal tiempo) se realizará mañana y el domingo, y como siempre la entrada es libre y gratuita, por lo que cada visitante podrá armar su propio paseo entre locales, food trucks y más de 25 espectáculos espectáculos.

A la variada oferta gastronómica se suma la música, que estará dividida en tres escenarios y será otro de los atractivos de esta edición de Degusto. Mañana abre el festival la banda NTM, a las 14.00, y también contará con Jam de la Costa y Francis Andreu entre las propuestas de la jornada.

El domingo habrá baile en la mañana, a cargo de Charly Dance, cocina por Matías Sanjurjo, y desde las 13.30 música de Giuliana García, seguida por la Power Band junto a Lobo Núñez, y Manumi con Sole Ramírez, entre otras propuestas.

También habrá cine al aire libre: las funciones serán el sábado y se proyectan Toy Story 5 y Spiderman: Un nuevo día; y actividades para los más chicos, convirtiendo a Degusto una salida en familia o con amigos.

Imagen de la película "Spiderman: Un nuevo día". Foto: Archivo. Foto: Marvel.

Mañana, el festival abrirá de 12.00 a 01.00 de la madrugada, y el domingo funcionará de 10.00 a 20.00. La recomendación es llegar con tiempo para recorrer las opciones gastronómicas y quedarse a disfrutar de los espectáculos.