La feria gastronómica Degusto se vendió a inversores uruguayos tras una década de actividad

En febrero pasado y luego de 10 años de actividad, se vendió la feria gastronómica Degusto. Sus cofundadoras, Lucía Fynn, Belén Sosa Hontou y Florencia Lecueder, cedieron la marca a inversores uruguayos dedicados al rubro gastronómico, quienes continuarán con el evento, que ya proyecta una nueva edición en abril.

«La empresa continúa; vendimos la operación y la marca a personas que quieren seguir impulsándola y dándole fuerza. Nosotras cumplimos un ciclo después de 10 años, un ciclo espectacular, pero por motivos más que nada laborales y personales, tomamos la decisión de dar un paso al costado», comentó Fynn en diálogo con El Empresario.

Si bien prefirió no difundir la cifra detrás de la transacción, la emprendedora destacó el potencial que tiene el negocio, que comenzó en 2016 con una plaza de cinco o seis foodtrucks a los que las socias debieron vender la idea, y que luego llegó a reunir a más de 90 emprendimientos gastronómicos locales y 20.000 asistentes por edición.

Actualmente, Degusto realiza una selección o curaduría de las propuestas que participan de cada evento. En las ferias se presentan diferentes vendedores de productos dulces y salados, opciones sin gluten, pastelería, carnes, alimentos vegetarianos y bebidas como cervezas artesanales o vinos uruguayos. También se suman marcas de ropa, florerías e incluso universidades.

«Degusto fue un proyecto con el que tuvimos un retorno muy grande de una primera inversión muy chiquita que salió de nuestros bolsillos. Terminó siendo una empresa rentable, atravesó la pandemia y, si miramos para atrás, algo que empezó como un hobby para divertirnos se convirtió en un negocio», sostuvo.

Además de presentar distintos emprendimientos, la feria ha contado también con la participación de artistas nacionales e internacionales en sus ediciones, y ha sido escenario de actividades como clases de cocina, huertas en vivo y degustaciones.

Crecimiento

Si bien los propietarios de la empresa cambiaron, el formato de la feria se mantendrá, aunque posiblemente tenga algunos ajustes, aclaró la cofundadora.

La convocatoria a participantes para la próxima edición ya se encuentra abierta. El equipo cuenta con una base de emprendimientos que acompañan el evento desde sus inicios, pero siempre aparecen nuevas marcas, principalmente por el fuerte desarrollo de la gastronomía en el mercado local y su alto nivel de rotación. En ese marco, Fynn expresó que Degusto «logró ser un lugar para hacer negocios», que dio «mucho crecimiento a muchos, lo que es muy gratificante».

Recordando los inicios del proyecto comercial, la emprendedora hizo hincapié en cómo el festival se volvió un referente en su rubro e impulsó posteriormente la realización de más eventos del estilo en Montevideo, una tendencia que aporta tanto al movimiento cultural y gastronómico como al desarrollo de pequeños emprendimientos.

«Este proyecto, que nos dio rentabilidad todos los años, nos permitió crecer mucho profesionalmente por todo lo que significa emprender. Haberlo vendido y tener un retorno por algo que trabajamos tanto es un verdadero orgullo. Hoy cerramos un ciclo muy orgullosas de lo logrado», concluyó Fynn.