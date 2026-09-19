Juanse Rauch llega al Teatro Solís con “Saraos Uranistas”, un musical sobre el archivo de disidencias sexuales

Hay palabras que sobreviven a la época que las inventó. “Uranista” es una de ellas. A comienzos del siglo XX aparecía en textos médicos para nombrar y clasificar a personas que hoy entrarían dentro de lo que llamamos disidencias sexuales. El argentino Juanse Rauch se encontró con esa palabra mientras investigaba archivos sobre sexualidad y teatro en Buenos Aires y decidió llevarla al escenario.

El resultado es Saraos Uranistas, la obra musical que el dramaturgo y director argentino presenta hoy y mañana en el Teatro Solís. La pieza, convertida en fenómeno de audiencia, toma como punto de partida esos archivos y, en particular, las investigaciones del argentino Jorge Salessi, pero sin que sea una pieza de museo. “No nos interesaba replicar la época sino hacer una imaginación sobre la época”, dice el director de apenas 28 años y con cuatro obras en el circuito porteño.

Esa imaginación combina fantasía, elementos pop y una estética que juega con las distancias entre aquel Buenos Aires y el presente. Hay maquillaje corrido, vestuario, sudor y fiesta. Hay algo del Cabaret de Bob Fosse, no como reconstrucción literal sino como puerta de entrada a un mundo en el que la celebración era una forma de encuentro.

Los saraos eran espacios de reunión y creación de la comunidad queer, pero también estaban vinculados al espectáculo. En los archivos aparecen personajes relacionados con el café-concert, el cabaret y otros géneros populares. De ahí surgió una decisión central: contar esta historia a través de un musical.

“Saraos hace mucho foco en la dimensión festiva de estas vidas”, dice Rauch. Con música de Gabriel Lillanes, la obra incorpora elementos de aquellos géneros, con tango y una pequeña zarzuela, entre otros registros. Lillanes, además, toca en vivo durante la función. “Es muy distinto trabajar en escena con música grabada que con un músico que está trabajando ahí”, señala.

Pero detrás de la fiesta está el archivo, y en él aparece también la violencia con la que fueron observadas y tratadas las disidencias sexuales. Rauch encuentra allí una marca que todavía persiste. “Ya poder hacer una obra hoy sobre esos archivos con otro punto de vista indica ese cambio de época”, señala. Y agrega: “Ese archivo o ese tipo de tratamiento sobre las disidencias sexuales es muy fundacional y dejó una marca que nos acompaña hasta hoy”.

Aunque la historia transcurre en Buenos Aires, Rauch no la piensa como una obra exclusivamente argentina. “Eso que pasó en Buenos Aires en ese momento, estoy seguro de que pasaba en Montevideo y en muchos otros lugares”, afirma. Su llegada al Solís abre así la posibilidad de mirar desde el presente una historia situada a comienzos del siglo XX y encontrar en ella otros ecos.

Juanse Rauch, dramaturgo y director de "Saraos Uranistas". Foto: Irishsuarez

Rauch tiene 28 años y una trayectoria que comenzó en su natal Bahía Blanca, donde desde chico empezó a hacer teatro. Después se mudó a Buenos Aires y estudió dirección en la Universidad Nacional de las Artes. Mientras cursaba ya dirigía proyectos. Hoy tiene cuatro obras en cartel, entre ellas la elogiada La llamada escrita por Los Javis y que protagoniza Evitta Luna, y está por estrenar una quinta.

La cantidad de trabajo no parece haberle quitado una de las cosas que más valora de sus comienzos: hacer sin esperar demasiado. Recuerda esa etapa como un período de prueba y error, incluso con trabajos que hoy considera fallidos. “Es eternamente eso: aprender sobre errores y sobre aciertos todo el tiempo”, dice.

Luego de tres años de muchos estrenos y nuevas puestas, Rauch no siente que haya encontrado un estilo, aunque reconoce que hay cosas vuelven a aparecer en sus obras: temas, formas y obsesiones. “Se va forjando algo parecido a lo que sería un estilo por esas repeticiones”, explica.

Ahora una de esas obsesiones llega a Montevideo convertida en fiesta, archivo y música. Saraos Uranistas llega al Solís con una historia nacida de los archivos de una ciudad y una época, pero abierta a encontrar en cada lugar sus propios ecos.