Sábados en Ciudad Vieja: ocho actividades gratuitas para hacer en Montevideo con música, recorridos y muestras

Luego de cinco ediciones, Sábados en Ciudad Vieja volverá este fin de semana con una nueva jornada para recorrer uno de los barrios más emblemáticos de Montevideo a través de la música, el patrimonio y las actividades culturales.

La sexta edición será este sábado 19 de setiembre y mantendrá la dinámica que desde abril convoca a miles de personas: durante buena parte del día, calles, plazas, museos y edificios de la zona se convertirán en escenarios de propuestas para todas las edades. La iniciativa, organizada por la Intendencia de Montevideo y el Municipio B, comenzó en abril y fue extendida hasta fin de año tras la buena respuesta del público.

Esta vez, además, la programación se sumará al Mes de la Diversidad, que durante setiembre reúne actividades que reivindican y promueven los derechos de las personas LGBTIQ+. Uno de los principales puntos de encuentro será la Plaza de la Diversidad, aunque habrá opciones repartidas por distintos lugares del barrio.

A continuación, El País seleccionó ocho actividades para disfrutar de la sexta edición de Sábados en Ciudad Vieja.

Plaza de la Diversidad

De 11.00 a 16.00, la Plaza de la Diversidad, en la peatonal Sarandí esquina pasaje Gloria Meneses, concentrará varias de las actividades por el Mes de la Diversidad. Habrá tango y circo queer, varios emprendimientos LGBTIQ+ y una nueva exposición en el fotopaseo.

Música al aire libre

En ese mismo espacio habrá música entre las 11.00 y las 16.00. La programación incluirá una presentación de Sofía Siola y sets de DJ Will, DJ Fuega y DJ Andy Falcone.

Candombe en Plaza Matriz

La música también llegará a Plaza Matriz de la mano de Rueda de Candombe, el proyecto que en los últimos años se convirtió en un fenómeno de convocatoria alrededor del tambor. Habrá una rueda a las 15.00, a las 16.00 será el turno de DJ Paola Dalto y a las 17.00 comenzará una segunda rueda para cerrar la tarde.

Rueda de Candombe en Plaza España, el lunes 24 de febrero. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Una milonga en el Correo

El Palacio de Correos, en Buenos Aires 451 esquina Misiones, albergará de 13.00 a 15.00 Milonga en el Correo. La actividad, organizada por Esquinas de la Cultura y a cargo de TDJ Esteban Cortez, tendrá entrada libre y gratuita.

Teatro fuera del teatro

A las 15.00, la Comedia Nacional presentará Diálogos de Villoldo en el Palacio de Correos. La obra, dirigida por Juan Antonio Saraví, tendrá entrada libre y gratuita y permitirá encontrarse con el elenco estable fuera de sus escenarios habituales.

Recorrer el Teatro Solís

En el marco de la celebración de sus 170 años, el Teatro Solís volverá a abrir sus puertas para un recorrido libre por el edificio. Entre las 15.00 y las 17.00, el público podrá caminar por sus pasillos, detenerse en los detalles de su arquitectura y conocer diferentes espacios de una sala que acompaña la historia cultural del país desde 1856. El ingreso será por Reconquista esquina Bartolomé Mitre.

Publico en la sala principal del Teatro Solis de Montevideo, ND 20250916, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Ciudad Vieja entre libros

Otra opción será conocer el casco histórico desde su vínculo con la literatura y el periodismo. A las 11.00 saldrá desde Plaza Independencia un caminatour que pasará por la peatonal Sarandí, Plaza de la Diversidad, la antigua sede del semanario Marcha, el Centro Cultural de España, la exsede de la revista El Dedo, el Café Brasilero y Plaza Matriz. La participación será gratuita.

Arte en el Museo Gurvich

El Museo Gurvich, en Sarandí 524, tendrá horario extendido de 11.00 a 17.00. Allí podrá visitarse La escala Podestá, una exposición que reúne maquetas, proyectos y procesos creativos de Octavio Podestá, con curaduría de Federico Lagomarsino. También estarán disponibles la colección permanente y una nueva selección de obras en volumen en la Sala López Rey. De 11.30 a 13.00 se realizará, además, un taller de arte para niños y niñas, con costo e inscripción previa.