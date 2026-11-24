Inés Estévez y Germán Palacios cruzan la puerta del Teatro El Galpón y comentan que hay ambiente de tradición teatral. Están allí para descansar cinco minutos de la gira de prensa que los trajo a Montevideo, y mientras se preparan un mate, charlan con El País.

“Germán hablaba mucho de este lugar y bregaba bastante para que viniéramos. Creo que estamos en El Galpón gracias a Germán”, dice Estévez, sobre su compañero de elenco, y codirector de El hombre inesperado, la obra de Yasmina Reza que presentarán este viernes en la sala mayor. Entradas a la venta por Redtickets.

Después de dos años de funciones y una extensa gira por varios rincones de Argentina, la dupla comenta que esta obra continúa ofreciéndoles nuevas miradas y desafíos.

Se trata de una pieza particular sobre dos personas en un tren, donde los personajes dicen en voz alta lo que piensan. Con ese recurso, la dramaturga responsable de éxitos como Art y Un dios salvaje, propone un recorrido por ideas, recuerdos y asociaciones que saltan de un tema a otro sin mucha conexión, pero que terminan construyendo un universo propio. Para Palacios y Estévez, interpretar los pensamientos y traducirlos al cuerpo y la voz han sido los grandes aprendizajes de esta obra.

Estévez y Palacios. Foto: Archivo. Foto: Difusión.

—Después de dos años de funciones, ¿le siguen encontrando cosas a la obra?

Inés Estévez: Absolutamente. En cada función surge algo que me hace pensar: qué increíble que, después de tantas funciones, siga apareciendo una capa que quizás no capté de entrada. Descubro otro significado, otro sentido de una frase. De pronto me descubro diciendo un texto que siempre dije entendiéndolo de un modo, y ahora no es que lo entienda de otro modo, sino que lo entiendo más profundamente.

Germán Palacios: Pasa con las obras de Yasmina. Escribe de una manera tan humana que, si estás atento a la parte lúdica de la actuación, entendés que cada función es única. Podés interpretar sus textos de muy diversos modos, desde la forma hasta el contenido. Ni qué hablar si llegás a cambiar un poco la puntuación: ahí ya tenés otra obra, otra música. A veces pasa por accidente: una palabra no te sale como siempre y ya cambia el sentido de lo que venís haciendo. Es muy divertido.

—¿Cómo hacen para evitar que la función se vuelva mecánica después de tantas representaciones?

Palacios: Uno siempre está buscando sorprender al otro. No queremos que la función se convierta en algo mecánico, que hagamos todo de taquito.

Estévez: Pero es que no podés hacerla mecánica. Creo que no somos actores que podamos mecanizar y vivirlo sin culpa. Y sería profanar el texto.

—La obra está contada con pensamientos en voz alta, por lo que saltan de una idea a otra, a veces sin conexión aparente. ¿Cómo se trabaja esa dinámica?

Estévez: Son pensamientos muy fluidos: uno salta de un pensamiento dramático y triste a uno absolutamente banal y optimista. Eso era lo difícil para mí, bailar esos saltos. Sin embargo, con el tiempo empezás a darte cuenta de que hay un vínculo entre un pensamiento y otro. No es caprichoso el salto que elige el autor entre una idea muy banal y otra.

Palacios: Aprendimos mucho. Justamente por tratar de actuar pensamientos y todo lo que eso implica, nos llenó de preguntas. Hoy, felizmente, podemos decir que tenemos algunas respuestas, aunque todavía nos quedan muchísimas dudas.

Estévez y Palacios. Foto: Archivo. Foto: Difusión.

—¿Qué lugar ocupa el público en esa construcción?

Palacios: Es una obra que se termina de construir con el público. El laboratorio siempre es frente al público.

Estévez: Por eso es una aventura cada función. Todo tiene una sustancia que hace que se transite con mucha fruición. Además, estar de gira y cambiar permanentemente de sala te obliga a una adaptación.

—¿Qué importancia tiene la complicidad entre ustedes para poder hacer ese trabajo?

Palacios: A mí me resulta particularmente divertido. Y ella es una mujer a la que puede pasarle cualquier cosa y siempre está presente. Eso da seguridad. A mí me da mucha seguridad. Tal vez, si me tocara trabajar con otro tipo de compañera, no estaría acá.

Estévez: Para mí actuar se parece mucho al estado meditativo, a lo que busca el meditador: tener un dominio de la realidad, pero estar en una fracción de tiempo y espacio paralela a esa realidad y ausente de cualquier cosa que distraiga de ese momento.

—¿Qué los llevó a elegir esta obra y sostenerla durante tanto tiempo?

Estévez: A mí me da mucho orgullo llevar adelante este material. Me parece que es un espacio de resistencia. Yo veo este teatro (El Galpón), veo la programación y se nota que hay sustancia. En Buenos Aires estamos rodeados de una programación mucho más pasatista. Tiene que haberla, pero esta obra, si bien tiene una anécdota absolutamente simple, propone otra cosa. En la gira, vino alguien por primera vez al teatro y eligió ver esta obra. Lo primero que le pregunté fue: ¿Pero entendiste?. Y me contestó: “Todo”. Esas cosas te llenan de satisfacción porque son el contrapeso que uno le hace al mundo que estamos habitando en este momento, que está tan desbalanceado y castigado.

—La obra tiene humor, pero también una profundidad que no siempre se asocia con la comedia. ¿Cómo conviven esas dos dimensiones?

Palacios: En algunos teatros, el público llega con cierta predisposición hacia los “actores serios”. Entonces tardan en entregarse a la evidencia de que esta es una obra que tiene mucho de comedia. Al principio no se animan, no saben si pueden reírse fuerte; y para la mitad ya se entregan porque se dan cuenta de que sí, de que pueden hacerlo. La sustancia no necesariamente está reñida con el humor. Eso es lo que tiene Yasmina, que es espectacular, extraordinario y fuera de lo común: hay sustancia, hay hondura y hay humor.

Estévez: Una cosa no quita a la otra. Al contrario, se retroalimentan. Eso está buenísimo.

—Inés, en otra oportunidad habías dicho que te gustaría vivir en Uruguay. ¿Seguís pensando en esa posibilidad?

Estévez: Lo pienso muchísimo, lo sigo pensando. Depende mucho de que se creen dispositivos para la discapacidad que sean mucho más contundentes. Estoy en contacto con un grupo de padres de acá, con quienes intercambiamos material y datos. Además, firmé con otras madres, una asociación civil en Buenos Aires para crear un centro de día con hogar para cuando nosotros no estemos, para nuestros hijos. La idea es que podamos llevar ese modelo a diferentes lugares; entre ellos, Uruguay. Así que, si eso se concretara, ¿por qué no? En lo inmediato es imposible, pero puede ser una posibilidad en el futuro.