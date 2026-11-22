Antes de presentarse en la imponente Arena de Verona, cantar frente a las pirámides de Egipto o inaugurar la temporada lírica de La Scala de Milán, la uruguaya María José Siri integraba el Coro Nacional del Sodre. Tres décadas después de aquel inicio, la soprano volverá a compartir escenario con ese cuerpo estable para cerrar la temporada 2026, pero esta vez en un lugar muy distinto: el Teatro de Verano.

La presentación, que será el 12 de diciembre y bajo el título Celebra (entradas por Tickantel desde 500 pesos), será mucho más que un concierto. Acompañada por el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica del Sodre, Siri propone un regreso a los orígenes y a una parte de su historia. Estará, además, en un escenario al que iba de joven a ver murga y que ahora la recibirá como una de las voces uruguayas con mayor presencia en la lírica mundial.

Radicada en Europa desde 2006, Siri construyó una carrera internacional que incluye algunos de los principales escenarios y un repertorio muy vinculado a Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini. Este año, por ejemplo, realizó 15 funciones en la Arena de Verona y alcanzó las 200 representaciones de Aida, uno de los papeles más importantes de su trayectoria.

Pero este regreso también tiene una dimensión íntima. La cantante quiere que su madre pueda escucharla en vivo. Después del duelo por la muerte de su padre, que la mantuvo fuera de los escenarios por un año, volvió a encontrar las ganas de cantar.

En charla telefónica con El País, Siri, que se encuentra en Suiza por estos días, habla de su vida entre países, de cómo se construye una carrera y de la importancia de seguir sintiéndose uruguaya después de dos décadas en Europa.

María José Siri. Foto: Difusión.

—Vivís entre ciudades, teatros, hoteles y aviones. ¿Cómo es tu vida cotidiana?

—Es una vida un poco de gitana. Paso unas semanas en un lugar, unos días en otro y después vuelvo a viajar. Ahora estoy una semana acá y el 30 de noviembre voy a Austria para cantar con (Plácido) Domingo. Llego a casa y preparo la valija para Uruguay. Por suerte en hoteles estoy poco. Cuando tengo que quedarme varias semanas en una ciudad, alquilo una casa. Además, viajo con mis dos gatos, que son hermanitos. Me los llevo cuando tengo que estar un mes en algún lugar, porque son parte de mi familia y me hacen mucha compañía. Es muy lindo llegar cansada de un ensayo y que te reciban. Son mi antiestrés.

—Este año llegaste a las 200 funciones de Aida. ¿Cómo se hace para sostener durante tanto tiempo un mismo personaje sin perder la curiosidad ni el entusiasmo?

—Esta carrera tiene varias etapas. Al comienzo tenés que darte a conocer. Después viene una de las etapas más difíciles, la meseta: ya tenés un nombre y tenés que mantenerlo. Y siguen apareciendo nuevas generaciones y hay que seguir estando a la altura. Creo que el secreto es estudiar siempre y mantener la técnica actualizada. El cuerpo cambia y hay que acompañar esos cambios. Una persona joven puede cantar impulsada por las ganas y la energía, pero si no tiene técnica, la carrera dura muy poco. En estos años vi muchos casos así. Cada papel que lográs dominar te prepara para el siguiente, que tiene una dificultad mayor. Así vas construyendo un repertorio más exigente.

—¿Recordás algún momento inolvidable haciendo Aida?

—Cantar delante de las pirámides de Egipto fue lo más alucinante que viví con Aida. Lo segundo es hacerlo en la Arena de Verona, frente a 15.000 personas, mirando las estrellas. Me gusta mucho cantar al aire libre. Por eso estoy contenta con este concierto.

María José Siri como "Aída" en la Arena de Verona. Foto: Difusión.

—Hacerlo allí también es acercar la ópera a otro público. ¿Qué te interesa generar con este concierto?

—Quiero que vengan todos, los que no se animan a ir a un teatro porque piensan que hay que vestirse de determinada manera, o que las entradas no son accesibles. Quiero que venga gente que nunca fue a un teatro de ópera y que después del concierto diga: “Voy a ir a una ópera”, o a un concierto con coro y orquesta, o a uno sinfónico. Ese es mi cometido.

—Hoy sos una de las sopranos más reconocidas pero empezaste en tocando el saxofón. ¿Cómo terminaste cantando?

—Estudiaba saxofón tenor y un día cambiaron el horario de una clase, y terminé en canto lírico. El destino me dio un cachetazo y me dijo: “Es por acá”. Mi primera profesora fue Gilda Dolara. Después estudié en la Escuela Nacional de Arte Lírico con Amelia Veiga, que siempre me decía que tenía que irme a Europa, que tenía muchas posibilidades. Y así lo hice. Había ganado un concurso en Uruguay y con ese dinero, mi padre pensaba que me iba a comprar un auto, me fui a Europa, a escuchar a los mejores cantantes, probar suerte y estudiar.

—¿Te cuesta no poder cantar más seguido en Uruguay?

—Me encantaría volver a cantar ópera acá. El problema es que cuando me ofrecen una producción suele ser con muy poca anticipación. Tengo mi agenda armada con dos o tres años de antelación. Entonces, o coincide que estoy libre o se tienen que adaptar a mis fechas. No es que no quiera venir. Espero que podamos hacerlo pronto, en el Sodre, el Solís o donde sea. Me encantaría.

—Vivís en Europa desde hace 20 años y tenés nacionalidad italiana, pero siempre te presentás como “la soprano uruguaya”. ¿Por qué es importante mantener esa identidad?

—Yo no digo que soy ítalo-uruguaya; soy uruguaya. Estoy muy orgullosa de que seamos un país tan chiquito y dejamos huella en muchísimos ámbitos. Siempre les cuento a los extranjeros cómo es Uruguay.

—¿Qué es lo que más extrañás cuando estás lejos?

—Obviamente, a mi madre. Y también tengo un lugarcito en la playa Mansa de Atlántida, entre unos árboles centenarios que tienen las raíces por fuera. Me acomodo ahí y miro el atardecer. Es mi lugar en el mundo. Cuando voy siento que me cargo, como cuando enchufás el teléfono. Y me pasa algo increíble: cuando se abre la puerta del avión, siento el olor de Uruguay. No sé si es psicológico, tiene que ver con la humedad o el clima, pero lo reconozco. Pienso: “Este olor es Uruguay”. Y siento que estoy en casa.

—¿Qué te pasa en los minutos previos a salir a escena?

—Siempre tengo mariposas en el estómago antes de salir. Eso no cambia nunca. Antes me maquillan, me peinan, me ponen el vestido y después me tomo un momento para calentar la voz. Pero cuando entro al escenario es como si me transformara en otra María, una que está conectada con algo muy especial. Para mí, Dios es amor. Cantar es dar amor, es un servicio. No canto para mí, canto para los demás. Pongo todo: mi emoción, conocimiento, disciplina, talento y alma.

—¿Cómo te definís como artista?

—No soy ninguna diva, es más, siento que soy una antidiva. Me considero una simple servidora del arte. Un artista no puede hacer un espectáculo solo: necesita una orquesta, escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación. Somos parte de un conjunto al servicio del arte.