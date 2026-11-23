El verano ya empieza a tomar forma en uno de sus escenarios musicales clásicos. El Festival Medio y Medio anunció la grilla de artistas de su temporada 2027, que celebrará los 31 años de vida del espacio ubicado en Punta Ballena, con una programación que reúne a referentes del rock argentino, figuras de la música uruguaya y artistas internacionales.

Entre los nombres destacados de esta edición figuran Ratones Paranoicos, Las Pelotas, León Gieco, La Delio Valdez, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Agarrate Catalina, Marilina Bertoldi, Conociendo Rusia y El Mató a un Policía Motorizado. También estarán Alejandro Lerner, Turf, Coti, Cruzando el Charco, Silvestre y la Naranja y Los Cafres.

La propuesta incluirá además una importante presencia de músicos uruguayos, con nombres como Buitres, Chacho Ramos, Hugo Fattoruso junto a Nico Ibarburu, Florencia Núñez, Hilda Lizarazu, Eté y Los Problems junto a Niña Lobo, Julieta Rada, La Valenti y Martín Buscaglia, entre otros.

La programación también tendrá invitados internacionales como el brasileño Lenine, Gilsons, Paulinho Moska, Lisandro Aristimuño y el español El Kanka. A su vez, el anuncio incluye propuestas que cruzan distintos géneros y formatos, desde Boom Boom Kid y Walas hasta Adrián Lacroix y Polenta.

El anuncio anticipó, además, la presencia de un artista sorpresa, cuyo nombre todavía no fue revelado.

La organización informó que la grilla con las fechas específicas de cada espectáculo se dará a conocer este martes 24 de noviembre.

En cuanto a las entradas, la preventa exclusiva para tarjetas de crédito de BBVA Uruguay comenzará el miércoles 25 de noviembre a las 12.00 y se extenderá hasta el viernes 27 inclusive. Por su parte, la venta general se habilitará el sábado 28 de noviembre a las 00.00, con todos los medios de pago: tarjetas de crédito, transferencias bancarias y compras internacionales en moneda local.

Ese mismo día comenzará a regir la promoción 2x1 del Club de Beneficios de El País, con cupos limitados para cada espectáculo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Medio y Medio volverá a reunir durante el verano a artistas nacionales e internacionales en su escenario de Punta Ballena, uno de los puntos de referencia de la música en vivo durante la temporada estival.