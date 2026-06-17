Coti Sorokin anuncia una gira por seis ciudades uruguayas: fechas, lugares, precios y cómo comprar entradas

Coti Sorokin, visitante asiduo de Uruguay, anunció una gira por el interior del país que recorrerá seis departamentos. Se trata del Serenata Tour 2026, que empezó en enero con dos conciertos agotados en Medio y Medio de Punta Ballena y tiene fechas confirmadas hasta finales de noviembre.

Sorokin, autor de clásicos como “Antes que ver el sol”, “Nada fue un error” y “50 horas”, repasará los éxitos de su carrera e interpretará varias canciones de canciones de Serenata en Mi mayor para un amor y un atardecer, el álbum que lanzó en noviembre y que incluye una pieza dedicada a Uruguay.

El tema, justamente titulado “Uruguay”, es una canción bailable de impronta funk en la que homenajea su vínculo con el país que visita desde hace años. “Tiene un flow al que le entraría perfectamente una cuerda de candombe”, le dijo a El País en enero. “No se la puse porque quise evitar la obviedad. Nos lo podemos imaginar”.

Ese no es su único guiño reciente a Uruguay: en 2023 grabó una versión de “Nada fue un error” llevada al candombe junto a Ruben Rada.

El recorrido del Serenata Tour por el interior comenzará el jueves 15 de octubre. En ocho días, ofrecerá seis conciertos. La primera fecha será en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia. Al día siguiente actuará en el Teatro Español de Durazno, y el domingo se presentará en el Teatro Larrañaga de Salto.

Tras una pausa de dos días, la gira continuará el martes 20 en el Teatro 25 de Agosto de Florida. Las últimas dos fechas serán el miércoles 21 en el Florencio Sánchez de Paysandú y el jueves 22 en el Teatro 28 de Febrero de Mercedes.

Las entradas para casi todos los conciertos se venden en RedTickets. La única excepción es la fecha de Florida, cuyos ingresos se comercializan a través de MiEntrada. Los precios van de 1800 y 2000 pesos, aunque algunas funciones —como la de Durazno— ofrecen localidades desde 1500 pesos.