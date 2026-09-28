Furor por Martín Cirio en Montevideo: sumó una segunda función para su charla íntima; fecha y precios

El streamer argentino Martín Cirio anunció hace pocas semanas que llegaba a Montevideo con Detrás del streamer, la charla íntima donde responde las preguntas del público, y ahora anunció una segunda funcion.

De Facundo Arana a Gastón Pauls, el formato Sobre la marcha propone una estructura distinta; no es una obra de teatro, tampoco una charla, ni un espectáculo con un guion previamente ensayado. Primero fue Arana, con un encuentro construido a partir de preguntas y situaciones que surgían en la sala; luego llegó Pauls con Espejos, también basado en el intercambio directo con el público, y sin un libreto al cual seguir.

En esta tercera instancia llega Martín Cirio. El creador de contenido argentino (e integrante del reality Popstars) se presentará en el Teatro Movie el 24 de octubre a las 17.30 con Detrás del Streamer, donde, y como siempre en este formato, el público hará las preguntas y Cirio responderá. Además, se agregó una segunda función, también el sábado 24 de octubre en Movie, a las 20.00.

Martín Cirio llega al teatro Movie. Foto: Difusión.

Las entradas (para la primera función quedan muy pocas) están a la venta a través de la web de Movie, desde 1.500 pesos para platea alta a 3.900 pesos para la platea baja VIP.

Cirio, conocido durante años por su personaje La Faraona, construyó su popularidad a partir de un estilo de humor basado en la conversación directa, las anécdotas, las reacciones y una exposición personal que convirtió a sus redes en su principal escenario. Entre 2016 y 2018 fue uno de los nombres más reconocibles del humor digital argentino.

Martín Cirio. Foto: Archivo.

La audiencia se mantuvo incluso después de altibajos y cambios en su carrera. Actualmente, su canal de YouTube tiene más de 1,4 millones de suscriptores y acumula cientos de millones de reproducciones. También mantiene una fuerte presencia en redes sociales como Instagram y Twitch.

En este formato que trae a Montevideo no hay un texto aprendido ni una estructura fija. La idea es que Cirio responda en vivo, entre historias, humor y momentos personales, por lo que cada función toma un rumbo distinto. Después años frente a una cámara, Cirio trasladará esa dinámica de comunicación directa al escenario, sin la distancia de internet.