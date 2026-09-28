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El País TvShow Teatro y Carnaval

Furor por Martín Cirio en Montevideo: sumó una segunda función para su charla íntima; fecha y precios

El popular streamer argentino Martín Cirio vuelve a Montevideo con "Sobre la marcha" una charla íntima donde el público hace las preguntas y guía la charla, que se realizará en el teatro Movie.

El País
El País
28/09/2026, 11:19
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Martín Cirio.
Martín Cirio.
Foto: Archivo.

El streamer argentino Martín Cirio anunció hace pocas semanas que llegaba a Montevideo con Detrás del streamer, la charla íntima donde responde las preguntas del público, y ahora anunció una segunda funcion.

De Facundo Arana a Gastón Pauls, el formato Sobre la marcha propone una estructura distinta; no es una obra de teatro, tampoco una charla, ni un espectáculo con un guion previamente ensayado. Primero fue Arana, con un encuentro construido a partir de preguntas y situaciones que surgían en la sala; luego llegó Pauls con Espejos, también basado en el intercambio directo con el público, y sin un libreto al cual seguir.

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En esta tercera instancia llega Martín Cirio. El creador de contenido argentino (e integrante del reality Popstars) se presentará en el Teatro Movie el 24 de octubre a las 17.30 con Detrás del Streamer, donde, y como siempre en este formato, el público hará las preguntas y Cirio responderá. Además, se agregó una segunda función, también el sábado 24 de octubre en Movie, a las 20.00.

Martín Cirio llega al teatro Movie.
Martín Cirio llega al teatro Movie.
Foto: Difusión.

Las entradas (para la primera función quedan muy pocas) están a la venta a través de la web de Movie, desde 1.500 pesos para platea alta a 3.900 pesos para la platea baja VIP.

Cirio, conocido durante años por su personaje La Faraona, construyó su popularidad a partir de un estilo de humor basado en la conversación directa, las anécdotas, las reacciones y una exposición personal que convirtió a sus redes en su principal escenario. Entre 2016 y 2018 fue uno de los nombres más reconocibles del humor digital argentino.

Martín Cirio, La Faraona. Foto: Captura de YouTube
Martín Cirio. Foto: Archivo.

La audiencia se mantuvo incluso después de altibajos y cambios en su carrera. Actualmente, su canal de YouTube tiene más de 1,4 millones de suscriptores y acumula cientos de millones de reproducciones. También mantiene una fuerte presencia en redes sociales como Instagram y Twitch.

En este formato que trae a Montevideo no hay un texto aprendido ni una estructura fija. La idea es que Cirio responda en vivo, entre historias, humor y momentos personales, por lo que cada función toma un rumbo distinto. Después años frente a una cámara, Cirio trasladará esa dinámica de comunicación directa al escenario, sin la distancia de internet.

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