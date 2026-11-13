Murió a los 48 años Michael John Roberts, director de "BoJack Horseman": el mensaje de despedida de su familia

Michael John Roberts, animador, productor y director canadiense conocido por su trabajo en la exitosa serie de Netflix BoJack Horseman, murió a los 48 años. El artista falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, a causa de un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado.

Roberts había desarrollado una extensa trayectoria en la industria de la animación, con participaciones en producciones como TripTank, F Is for Family, Final Space y Strange Planet.

Sin embargo, uno de sus trabajos más reconocidos fue su aporte a BoJack Horseman, la celebrada serie de Netflix que combina humor negro y drama para abordar cuestiones como la depresión, las adicciones y las dificultades de las relaciones humanas.

El realizador estuvo a cargo de la secuencia de apertura de la segunda temporada y dirigió dos episodios de la ficción, que se emitió entre 2014 y 2020 y se convirtió en una de las producciones animadas más elogiadas de los últimos años.

En el comunicado difundido tras su fallecimiento, sus familiares destacaron su particular manera de observar el mundo y su sensibilidad artística. "Michael veía el mundo de una manera un poco diferente. Era un artista talentoso, con un don extraordinario, que podía encontrar algo digno de explorar donde otros no veían nada especial", expresaron.

También señalaron que su creatividad iba mucho más allá de sus dibujos y que influía en su manera de pensar, cuestionar y comprender aquello que lo rodeaba. "Se sentía atraído por las cosas que tenían carácter, sustancia y una historia debajo de la superficie. Para Michael, lo más interesante de cualquier cosa solía ser aquello que uno descubría al mirar un poco más de cerca", agregaron.

Su familia lo recordó, además, como una persona de curiosidad silenciosa y humor inteligente, que no necesitaba convertirse en el centro de atención para dejar una impresión en quienes lo conocían.

Quién era Michael John Roberts, el director de "BoJack Horseman"

Nacido en Toronto, Canadá, en diciembre de 1977, Roberts estudió animación en Sheridan College y comenzó su carrera trabajando en producciones infantiles como Angela Anaconda y The Hoobs. Posteriormente se desempeñó como dibujante de storyboards y director, hasta consolidar una trayectoria vinculada especialmente con la animación para adultos.

Entre sus proyectos más importantes figura TripTank, la serie de Comedy Central que reunía historias cortas de humor absurdo y provocador. Roberts participó en su creación y dirigió 28 episodios entre 2014 y 2016.

También trabajó en F Is for Family, la comedia animada de Netflix creada por Bill Burr, y fue director supervisor de la primera temporada de Final Space. A esos créditos se suman Strange Planet, MrBeast Lab y Clone High.

En 2018 creó junto a otros colaboradores Dallas & Robo, una serie animada de ciencia ficción protagonizada por las voces de John Cena y Kat Dennings, que se estrenó a través de YouTube Red.

Su actividad profesional también incluyó comerciales para marcas como Honda y Burger King, además de videoclips para bandas como The Sadies y The Pack A.D.

En lugar de flores o donaciones, sus allegados hicieron un pedido particular, acorde con los gustos del artista: que quienes quisieran homenajearlo ahorraran ese dinero y se compraran un buen automóvil, algo que, aseguraron, a Michael le habría encantado.