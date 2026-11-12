"Los anillos de poder" temporada 3: el origen del Anillo Único y la historia detrás de "El señor de los anillos"

Los productores de Los anillos de poder adelantaron que no era necesario haber visto las primeras temporadas para ponerse a tiro. Y con los primeros capítulos estrenados en Prime Video, tenían razón. Eso se debe a que, finalmente y luego de dos temporadas a fuego lento, la historia llega al momento que muchos esperaban: el surgimiento del Anillo Único, ese pequeño objeto de inmenso poder que está en el centro de la saga creada por J.R.R. Tolkien.

Eso significa que la Tierra Media está otra vez en peligro. Y esta vez, la amenaza de Sauron, el creador del anillo y uno de los grandes villanos literarios, avanza sin descanso. Luego de dos temporadas dedicadas a presentar personajes, reinos y conflictos de ese universo, El señor de los anillos: Los anillos de poder, la guerra dejó de ser una posibilidad para convertirse en el escenario principal.

La serie, una de las más ambiciosas de la plataforma con un costo estimado de 1.000 millones de dólares de producción, estrenó este miércoles los primeros cuatro episodios de la tercera temporada. Los restantes llegarán en tandas de a dos: el 18 y 25 de noviembre.

En esta nueva temporada pasaron cinco años desde la caída del reino élfico de Eregion. Durante ese tiempo, los ejércitos de Sauron avanzaron por la Tierra Media y conquistaron buena parte de sus territorios. Mientras los enanos quedan recluidos en las profundidades de Khazad-dûm y los elfos intentan defender Lindon y Rivendel, el Señor Oscuro trabaja en Mordor para fabricar el Anillo Único, con el cual someter a todos los pueblos.

Como se conoce desde de El Hobbit y El señor de los anillos, Sauron logra su cometido, aunque Isildur (Maxim Baldry), también parte de la serie, está destinado a detenerlo en batalla.

Para quienes crecieron con las películas de Peter Jackson, esta historia tiene un atractivo especial. Durante años, el Anillo Único fue el centro de una aventura cuyo origen era mencionado, pero sin un desarrollo en pantalla. Ahora, la serie se mete en ese proceso: muestra los intentos de Sauron, sus errores y el camino que lo llevará a crear el objeto que terminará definiendo el destino de la Tierra Media.

Imagen de la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder". Foto: Ben Rothstein/Prime

Sin embargo, Sauron todavía no es el villano todopoderoso con todas las respuestas. La historia transcurre cinco años después del final de la temporada anterior, cuando consiguió que se forjaran los anillos para elfos y enanos. Pero todavía no logra fabricar el Anillo Único. Charlie Vickers, que vuelve a interpretarlo, contó en una entrevista cedida a El País que el salto temporal permite encontrarlo en un momento de frustración e incertidumbre.

“Está un poco frágil al comienzo de la temporada”, dijo Vickers. Después de cinco años intentando crear el Anillo, no consigue dar con la fórmula. En ese proceso fabrica prototipos fallidos, con consecuencias mortales para quienes se animan a probarlos. Al inicio de la temporada un orco se muestra reacio a ponerse uno de esos anillos. No es para menos: los anteriores terminaban explotando o en llamas.

“Sauron está frustrado. Probablemente también esté dudando de sí mismo, lo que no es algo propio de él; no es algo que asociaría con Sauron”, dijo el actor. También destacó la presencia de Celebrimbor (hacedor de los anillos y una de sus víctimas en la temporada anterior), cuya figura lo atormenta.

Aunque estos nuevos capítulos no se centran solo en el villano; ya que finalmente aparece Celeborn, el elfo esposo de Galadriel, interpretado por Jamie Campbell Bower, que sabe lo que es ser parte de sagas conocidas: estuvo en Crepúsculo, Harry Potter y Stranger Things.

Para construir a Celeborn (que apareció, poco, en las películas de Peter Jackson), Campbell Bower se centró en la idea de la sabiduría, no como una característica que surge de manera espontánea, sino como resultado de algo vivido.

“Para mí, la sabiduría llega a través de la experiencia; en el caso de Celeborn, a través del sufrimiento: continuar eligiendo el camino de la bondad incluso ante ese sufrimiento, pero también cometiendo errores en el proceso”, explicó el británico.

También encontró inspiración en las pinturas de Tolkien y aspectos de su vida personal, en particular en la relación con su esposa, Edith. Durante una etapa de su juventud estuvieron separados, lo que marcó al escritor y que, según Campbell Bower, le permitió encontrar elementos para acercarse a la historia de Celeborn y Galadriel.

“Se trató también de encontrar el corazón del personaje, la belleza poética de quién es”, comentó.

Imagen de la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder". Foto: Ben Rothstein/Prime

La relación entre ambos personajes será uno de los puntos centrales de esta temporada. Para Campbell Bower, el trabajo junto a Morfydd Clark, quien interpreta desde el primer episodio a Galadriel, comenzó desde la confianza y la admiración.

“Cuando fui a las pruebas de química con Morfydd, quise abordarlo desde un lugar de vulnerabilidad y sensibilidad, manteniendo mi espacio emocional muy abierto. Jugar con Morfydd en ese mundo se sintió inmediatamente terrenal, seguro y conectado”, recordó.

Mientras esas historias personales se desarrollan, la escala de los conflictos crece en toda la Tierra Media. Comienzan a resquebrajarse los lazos familiares de los enanos, la ya golpeada isla de Númenor quedará al borde de una guerra civil; y en Rhûn se encuentra Gandalf, quien hará lo posible para detener la oscuridad que comienza a extenderse por la zona.

Además de cambios y regresos, en estos capítulos aparecen los Nazgûl, los Espectros del anillo, cuya presencia empieza a conectar de manera más directa los acontecimientos de esta temporada con la historia que los espectadores conocen a través de las películas.

Con J. D. Payne y Patrick McKay nuevamente como showrunners, Los anillos de poder continúa explorando la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos contados en El Hobbit y El señor de los anillos. Una etapa en la que los grandes reinos pretendían alcanzar la gloria pero terminaron terminaron cayendo por el peso de sus propias ambiciones.

La calidad visual que caracterizó a las primeras temporadas vuelve a ser uno de los atractivos de la producción. Los escenarios, el vestuario, las criaturas y la recreación de los reinos sostienen una puesta en escena de escala cinematográfica. Pero esta vez hay algo más: después de dos temporadas un poco lentas, la serie empieza a contar el origen de aquella historia de sombras, batallas y alianzas que Tolkien escribió, Peter Jackson llevó al cine y ahora se cuenta con lujo de detalles.