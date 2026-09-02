Úrsula Corberó y las tiernas fotos de su vida junto a Chino Darín y su hijo Dante: "Ful time papis"

Desde que se convirtió en madre, la española Úrsula Corberó se alejó de las redes sociales. Durante meses su feed de Instagram quedó sin actualizaciones, hasta esta semana. La actriz regresó a la red social con una recopilación de fotos que resumen sus últimos días junto a su hijo Dante y su pareja, Chino Darín.

A través de un carrete que rápidamente se convirtió en tendencia, la actriz de La casa de papel mostró parte de su intimidad a sus seguidores y dejó entrever parte del día a día familiar, el cual se repartió entre rodajes, paseos y vida en casa.

Desde mayo que Corberó no subía un posteo en su perfil, cuando anunció que retomaría el rodaje de Jackal 2. Ahora sumó un centenar de fotos en las que se puede ver cuánto creció su bebé, fruto de la relación con el actor argentino.

"Full time papis”, tituló Corberó la publicación. Acto seguido, abrió el carrusel fotográfico con la imagen de su hijo de espaldas mientras se da un baño. Una camilla de pilates, con el sol de verano que ingresa por una de sus ventanas, una tarde calurosa mientras amamanta, son las siguientes fotos.

En una de las escenas, se fotografió en el sillón mientras sostiene a Dante con sus pies sobre el aire. Pero no todo resultó tiempo maternal, también salió y tuvo reuniones con amigas.

Más adelante, la actriz española se mostró en casa con un desayuno saludable mientras acompaña a Darín y en otra ocasión hasta enseñó una receta de pescado que preparó.

Úrsula Corberó y su hijo Dante. Foto: Instagram @ursulolita

Tal vez, lo más tierno del álbum es la foto de Dante y Darín jugando en la cama matrimonial. Se puede ver al actor mientras abraza al bebé, que lo mira con atención.

Y, por último, la imagen de los dos dientes de Dante que apenas le asoman en la encía da cuenta del paso del tiempo. Cabe remarcar que el pequeño nació el 9 de febrero del 2026.

“Muy morfable todo”, escribió Chino Darín en la sección de comentarios a modo de reacción. Después de esa respuesta, una serie de saludos y apreciaciones de los seguidores de la actriz se hicieron presentes; entre ellos, muchos destacaron los dientes de Dante y lo lindo de la familia unida.

Primeros dientes de Dante Darín. Foto: Instagram @ursulolita

La última vez que la pareja hizo mención a su hijo de manera pública fue en la final del Mundial 2026, celebrado en México, Canadá y Estados Unidos. Por ese entonces, Corberó agregó una foto a las historias de Instagram en la que enseñó a Dante con la camiseta albiceleste mientras Chino Darín lo llevaba en brazos.

Dante nació en Madrid y se convirtió en el primogénito de la pareja de artistas. Por el momento, la familia reside en la capital española por cuestiones laborales de Darín y Corberó.

La Nación/GDA