El divertido video del equipo de "Subrayado Tarde" farmeando aura al aire: mewing, six seven y una perlita

Si hay algo que caracteriza al equipo de Subrayado Tarde (Canal 10) es su histrionismo, su frescura y su sentido del humor. No hay dudas de que sus conductores se divierten al aire y las tentadas en vivo están a la orden del día.

Entre los momentos memorables se destaca la vez que una comparsa copó el estudio y reinó el candombe de la mano de los alumnos del Taller de Candombe Ansina Ancestral, entre los que se encuentra el meteorólogo Nubel Cisneros.

Entre los clásicos del noticiero más descontracturado está la selfie de viernes y hace un par de semanas se acoplaron a una nueva tendencia: actuar y "farmear aura" al aire. La expresión, que se volvió viral entre los más jóvenes, refiere a realizar poses, gestos o actitudes que buscan transmitir carisma, seguridad y presencia, como si se acumularan puntos imaginarios de "aura".

En determinado momento de la emisión, Danilo Tegaldo y María Noel Marrone llamaron al resto de sus compañeros para que se sumaran: "Adelante Roberto (Moar), adelante Tato, adelante Nubel Cisneros, ¿quién más se quiere sumar?", invitó la conductora.

Entonces, Tegaldo lanzó la idea: "¿Hacemos una selfie para farmear aura?", propuso. Y fue bien recibida por sus compañeros. Nole invitó a César Sanguinetti para que apareciera y "diera clases" de estas batallas tan de moda entre los jóvenes, en las que los participantes compiten en las plazas con poses, gestos y movimientos para demostrar quién tiene más "aura".

"César está en otra", lo retó la conductora. "Entraste cual rey del carnaval", lo apuró.

Enseguida aparecieron en escena Sanguinetti y Cisneros y Tegaldo volvió a insistir en la selfie para farmear aura. "Composiciones, composiciones", le dijo, mientras Sanguinetti hacía un mewing, el gesto que consiste en llevarse el dedo índice a la barbilla o a la línea de la mandíbula, con el fin de generar una postura determinada.

Nole Marrone y César Sanguinetti haciendo el mewing en "Subrayado Tarde".

"La selfie no es en movimiento, no se puede hacer esto", dijo Nole en referencia al mewing. Acto seguido, y mientras Tegaldo aprontaba su palo de selfie, algunos posaron con el dedo índice en su cara y otros haciendo el famoso six seven.

Desde el control pidieron una foto "normal", y Nole contestó que era imposible. Mientras sacaban la selfie sin farmeo de aura, Sanguinetti decidió abandonar el estudio, entre risas. Y dejó una de las perlitas del momento: se retiró de escena como si ya hubiera cumplido su misión, mientras sus compañeros continuaban con la selfie.

Y así terminó otro divertido momento en Subrayado Tarde, con el equipo de Canal 10 sumándose a una de las tendencias del momento para generar risas entre el público.