Tom Skerritt y su reflexión sobre Hollywood: “En este negocio todo es concentración y suerte”

El reconocido actor estadounidense Tom Skerritt, recordado por sus papeles en clásicos del cine como Top Gun, Alien y M*A*S*H, murió a los 93 años, según anunció su representante el miércoles 21 de octubre.

A través de una serie de declaraciones recogidas por el portal especializado IMDb, el artista había analizado los factores que determinan la vigencia y la trayectoria en el ámbito del espectáculo: "En este negocio todo es concentración y suerte".

A lo largo de su carrera, Tom Skerritt se caracterizó por evitar encasillarse en un único tipo de personaje, alejándose de la fórmula comercial que buscan muchos otros profesionales dentro de la industria.

El actor explicó que nunca persiguió el éxito masivo mediante la repetición de fórmulas, sino que priorizó participar en aquellas películas por las que él mismo pagaría una entrada para ir a ver en el cine.

Tom Skerritt en "Top Gun". Foto: Archivo.

Su visión sobre el éxito en Hollywood y el arte de contar historias

El estadounidense explicó que nunca buscó sacar un provecho comercial directo o capitalizar de forma agresiva el impacto de las películas taquilleras en las que participó a lo largo de su carrera.

Según su análisis, la industria cinematográfica funciona bajo dinámicas muy cambiantes, en las que haber protagonizado un gran éxito no garantiza la continuidad si los proyectos siguientes no logran la misma repercusión. Esto obliga a los artistas a reiniciar su camino profesional constantemente, señaló Skerritt.

Para el actor de Hollywood, el trabajo en la gran pantalla trascendía el juego comercial y las fluctuaciones de la taquilla. Tom Skerritt sostenía que, más allá del reconocimiento o la fortuna, el propósito central y la esencia última de la actuación cinematográfica residían en la capacidad colectiva de saber contar bien una historia.