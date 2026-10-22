Emotiva carta del exnovio de la hija de Lucas Sugo al artista: "Flor me regaló los mejores años de mi vida"

El intercambio de mensajes entre Lucas Sugo y Gonzalo Etchenique, quien fuera pareja de su hija Florencia, sumó un nuevo y emotivo capítulo en las redes sociales. Luego de que el cantante agradeciera públicamente al joven por haber acompañado a su hija durante su lucha contra una enfermedad oncológica, Gonzalo decidió responder con una extensa carta en la que evocó la personalidad de Florencia, recordó los seis años que compartieron como pareja y expresó su profundo cariño por el artista.

Florencia Sugo falleció en agosto pasado, a los 23 años, luego de casi dos años de lucha contra un carcinoma de origen primario desconocido. Aunque al momento del diagnóstico no estaba en pareja con Gonzalo, el joven de Paysandú (donde vivían ambos) permaneció a su lado y la acompañó durante todo el proceso de la enfermedad, incluidos los diferentes tratamientos que la joven siguió tanto en Uruguay como en el exterior.

El fin de semana pasado, Lucas Sugo visitó a Gonzalo y a su familia en Paysandú para agradecerles personalmente el cariño y la contención que le brindaron a Florencia. Luego compartió fotografías del encuentro y dedicó palabras especialmente sentidas al joven, a quien puso como ejemplo de "amor incondicional".

La publicación tuvo una profunda repercusión en Gonzalo, quien decidió responderle con un mensaje público en el que abrió su corazón.

El mensaje de Gonzalo Etchenique a Lucas Sugo.

"Bueno Lucas, qué decirte. Sabés que no soy bueno para estas cosas, pero la verdad que me nace hacerlo. Tengo tanto para agradecer que no sé por dónde empezar", comenzó escribiendo.

En primer lugar, recordó su historia de amor con Florencia y los años que compartieron. "Primero, darle las gracias a Flor por haberme regalado los mejores seis años de mi vida. Sabés muy bien lo que ella era para mí y sé que en otra vida nos vamos a reencontrar y la historia va a ser distinta", expresó.

El joven aseguró que podría escribir un libro sobre las experiencias que vivieron juntos y destacó las cualidades humanas de Florencia, a quien definió como "un ejemplo de hija, de hermana, de amiga, de pareja, un ejemplo de persona".

También compartió un recuerdo que vincula directamente a la joven con la carrera artística de su padre. Gonzalo aseguró que Florencia era una admiradora incondicional de Lucas Sugo y que disfrutaba especialmente de verlo cantar.

"Estoy seguro que te está acompañando en cada show porque no había nada en el mundo que esa gurisita disfrute más que ver a su pai arriba de un escenario. Esa sí que era tu fan número 1", escribió.

Sin embargo, reconoció que recordar esos momentos todavía resulta doloroso para ambos. "No quiero tocar mucho esas fibras porque sé que aún no nos hace del todo bien", agregó.

Florencia y Lucas Sugo Foto: Instagram/@flor.sugo

"Me trataste como a un hijo"

En otro tramo de su publicación, Gonzalo Etchenique dirigió su agradecimiento directamente a Lucas Sugo y reveló la estrecha relación que construyeron durante los años en que fue novio de Florencia.

"Paso a agradecerte a vos porque, a pesar de que yo era un gurí de barrio medio bruto, me trataste como a un hijo y eso lo voy a valorar toda mi vida", expresó.

A continuación, destacó las similitudes entre el cantante y su hija. "Sos lo más parecido a Flor que voy a conocer en este mundo... Bah, ella era igual a vos, siempre con esa humildad, calidez y sus ocurrencias", señaló.

Gonzalo también reflexionó sobre los recuerdos que dejó Florencia y el lugar que seguirá ocupando en sus vidas. "Tenemos que agradecerle a la vida por todas las cosas hermosas que nos permitió vivir con ella, y nos va a seguir acompañando siempre", escribió.

Hacia el final, el joven confesó una admiración que, según reconoció, nunca había expresado abiertamente al cantante.

"Creo que nunca te dije esto porque siempre preferí tomarte el pelo y empalagosearte, pero te admiro, loco, y no tenés nada que agradecerme. Estar con ella era lo único que quería hacer. Sabés que siempre voy a estar. Vamo arriba", concluyó.

El mensaje no tardó en recibir una respuesta del artista, quien compartió las palabras de Gonzalo en sus propias historias de Instagram, junto a una fotografía en la que ambos aparecen abrazados.

"Nos une el amor más lindo y puro del mundo. Nuestra Flor siempre en nuestros corazones, Gonza", escribió Lucas Sugo, acompañando sus palabras con emoticones de una flor, un abrazo y un corazón.

El nuevo intercambio dejó en evidencia el fuerte vínculo afectivo que permanece entre el cantante y quien fuera pareja de su hija. Una relación que, más allá de la historia sentimental que Gonzalo y Florencia compartieron durante seis años, se fortaleció en los momentos más difíciles de la enfermedad y continúa unida por el recuerdo de la joven.

