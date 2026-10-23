Murió el actor Tom Skerritt, trabajó en clásicos como "M*A*S*H", "Alien" y "Top Gun"; tenía 93 años

El actor estadounidense Tom Skerritt, ganador de un premio Emmy y estrella de éxitos en taquilla como Alien o Top Gun, falleció a los 93 años, según informó este jueves la revista People.

Skerritt falleció el pasado miércoles por causas naturales, indicó la familia del actor en un comunicado remitido a la revista especializada.

"Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas", reza el escrito.

Nacido el 25 de agosto de 1933 en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan (EE.UU), Skerritt se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1951 antes de dedicarse a la actuación.

Poco después, se mudó a Los Ángeles para estudiar literatura inglesa mientras se formaba por su cuenta como actor en pequeñas obras de teatro.

Tom Skerritt en "Alien". Foto: Difusión.

Debutó en la gran pantalla en 1962 con el drama bélico El que mató por placer junto a Robert Redford y Sydney Pollack y su experiencia en proyectos de temática militar lo llevaron a aparecer en series como Combat' y The Virginian.

Aunque la película que más marcó su carrera fue M*A*S*H, la comedia negra satírica de 1970 del director Robert Altman. En esta cinta, su interpretación como Duke Forrest, un cirujano del ejército destinado en la guerra de Corea, lo catapultó a la fama.

Durante los años siguientes tuvo papeles que lo impulsaron en Hollywood, como del capitán Dallas en la terrorífica Alien, el octavo pasajero en 1979 o el que logró en la popular Top Gun, protagonizada por Tom Cruise y donde Skerritt interpretó al comandante Mike 'Viper' Metcalf.

También fue parte de clásicos de los años ochenta y noventa como Flores de acero, Nada es para siempre, Enigma mortal y Contacto.

En 1993, el intérprete ganó un premio Emmy a mejor actor principal en una serie de drama por su papel como el sheriff Jimmy Brock en Picket Fences, una de los proyectos más aclamados por la crítica en la década de 1990.

A Skerritt le sobreviven su tercera esposa, Julie Tokashiki, y sus cinco hijos: Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko.

Agencia EFE