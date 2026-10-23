Julieta Prandi contó por qué se separó de Emanuel Ortega a 27 días de casarse: “No me esperaba esto”

Julieta Prandi regresó a Argentina luego de quedar en el centro de la escena mediática por su situación sentimental. A dos semanas de separarse de Emanuel Ortega, con quien se había casado apenas 27 días antes, la modelo viajó a Brasil para concretar la luna de miel que tenían planeada, pero en compañía de un íntimo amigo. A su llegada a Buenos Aires, fue abordada por las cámaras de LAM, ante las que habló sobre los detalles de la escandalosa ruptura.

“Estoy triste”, admitió apenas se cruzó con el cronista del ciclo de espectáculos. “Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas [su mejor amigo, con quien compartió parte del viaje] se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, comenzó a contar sobre las razones de su viaje relámpago.

Con respecto a su polémica historia de Instagram, que generó tanta repercusión por la manera en que anunció la separación, dijo: “Mi posteo, no sé por qué le dan tanta importancia, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada”.

“A veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas, y acá estamos. No me esperaba esto, pero no me interesa hablar mal de Emanuel. Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra. A veces las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes, y creo que es lo que nos pasó”, agregó sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de terminar el vínculo.

“Fue una relación hermosa, lo amé mucho, lo respeté y lo cuidé, y viceversa. Después de todo lo que viví, quería total sinceridad”, agregó al respecto y confirmó que “es irreversible”.

Julieta Prandi contó el tipo de vínculo que tenía con Emanuel Ortega

Durante los últimos días, se dijeron todo tipo de cosas sobre la relación que mantenía la pareja. Por ese motivo, Prandi decidió terminar con los rumores y aclarar la verdad: “Escuché que dijeron que había un acuerdo tóxico. Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba”.

📢 JULIETA PRANDI:



💬 "Mariana Marx no tuvo nada que ver con lo que pasó"

💬 "Escuché a Josefina Lynch y me enteré que estuvo 3 días en el estudio"

💬 "No me interesa hablar de Ana Paula Dutil"



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Precisamente, en la historia de Instagram con la que anunció su separación, Julieta habría hecho referencia a ese acuerdo que no se cumplió. “Tomé la decisión de comunicarlo para que no se enteren por otros tres días más tarde, cuando no me iba de luna de miel y me veían sola por ahí, y a él encerrado en un estudio. Preferí hacerlo yo y no sé quién tiene la autoridad moral para juzgar por qué hice esa comunicación; me parecieron horrorosas las cosas que escuché”, contó sobre el motivo que la llevó a anunciarlo de esa manera.

El cronista de LAM también le consultó sobre si había hablado o pensaba mantener una conversación con Emanuel. “Todavía no pudimos hablar, pero obviamente lo vamos a hacer; hay muchas cosas que resolver. Nos casamos hace un mes y vivimos juntos hace cinco años. Pero desde el respeto y el cariño, el cariño va a estar siempre para él, para sus hijos a los cuales adoro y son parte de mi familia, y para sus padres”, se sinceró ella.

Julieta Prandi también le hizo frente a los rumores que señalaron a Mariana Marx y a Josefina Lynch como terceras en discordia y determinantes para su separación. Lo primero que hizo fue negar que tuvo algún problema o desconfianza con la primera de ellas. “No tuvo nada que ver con lo que pasó. La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal del libro, no sé qué de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa”, explicó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Foto: Captura de Instagram @jprandi.

Con respecto a Lynch, la joven ex de Joaquín Levinton, con quien también fue vinculado Ortega, dijo: “La escuché hablar. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que, de hecho, me terminé enterando de que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”.

A su vez, destacó que parecía que la cantante “tenía muchas ganas de salir a dar detalles”. De esa manera, dejó entrever que aquella grabación habría sido el detonante de la ruptura, ya que, según sus propias palabras, se rompió el acuerdo de la honestidad.

Para finalizar, la conductora admitió que cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos, por lo que Emanuel no tiene toda la responsabilidad de lo que sucedió. “Somos todos adultos. Cada uno toma sus decisiones y las decisiones tienen sus consecuencias”, explicó contundente.

El pasado fin de semana, el presentador, íntimo amigo de la familia Ortega, realizó una publicación para saludar a Emanuel Ortega por su cumpleaños y fue muy duro con Julieta Prandi. “Querido Emanuel, aquí recibiendo un nuevo año, junto a parte de tu familia. Sebastián, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo, Norbi Román, y me hago responsable de lo que escribo. Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando, y la voy a visibilizar, Julieta Prandi. Así no”, escribió junto a una foto con parte de la familia del músico.

Al ser consultada al respecto por el periodista de LAM, la modelo se mostró incómoda y dijo: “No sé si merece una opinión. Entiendo que le tiene cariño a la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente. No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista mezclando la dictadura y a la familia Yankelevich por el drama que vivieron (...) Me pareció de más y dolió también la aprobación de Emanuel. Pero bueno, elecciones, decisiones”.