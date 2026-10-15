"Tocó fondo y está avergonzada": los detalles del dramático momento que atraviesa Julieta Prandi tras separarse

Julieta Prandi quiere recuperar su tranquilidad después de anunciar su separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después de casarse. Así lo contó Pilar Smith en LAM, luego de conversar con la modelo, quien por el momento prefiere mantenerse alejada de las entrevistas.

"La llamé a Julieta Prandi, me atendió y me dijo que por ahora no quiere dar notas. Que necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación", relató la periodista argentina. Su testimonio llegó después del comunicado que Prandi publicó el lunes 12 de octubre para confirmar el final de una relación de seis años.

La pareja se había casado el 15 de setiembre en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima. Llevaban cuatro años de convivencia y habían organizado el encuentro con poco tiempo de anticipación, para compartirlo con familiares y amigos cercanos. Su historia había comenzado en 2020, después de un intercambio de mensajes por Instagram durante la pandemia.

Ahora, según Smith, Prandi intenta tomar distancia de la exposición que generó la ruptura. "Tocó fondo y terminó de desilusionarse por este episodio que contamos", sostuvo la panelista, en referencia a las versiones de una supuesta infidelidad del músico que se difundieron en el programa.

La periodista también se refirió al viaje que la pareja tenía previsto para después del casamiento. "El lunes, además, se iba de luna de miel y ahora necesita irse de viaje sola", aseguró. Y añadió: "Está tranquila porque hizo todo. Todo creo que es que fue perdonando todo y dejando pasar. Tocó fondo".

Estas últimas palabras corresponden al relato y a la interpretación de Smith sobre la conversación. Prandi, en su anuncio público, no precisó qué provocó la separación ni confirmó las versiones de infidelidad.

Una amiga de la modelo también habló con la panelista y le transmitió su preocupación por cómo está atravesando este momento. Según esa fuente, al dolor por el final de la relación se sumaron las especulaciones sobre los motivos del casamiento.

"La amiga me dijo que la ve triste, que la ve humillada y que, más allá de su dolor por haber descubierto a Emanuel a días de haberse casado, lo que le duele es que digan que lo presionó para casarse", contó Smith en LAM.

Así anunció Prandi su separación de Emanuel Ortega. Foto: captura @jprandi

En su comunicado, Prandi había explicado que tomó la decisión de apartarse de la relación y pidió respeto por ese momento. También dejó una frase que concentró la atención: "Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables". No detalló cuáles eran esos acuerdos ni qué había ocurrido entre ambos.

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito recordó que, unos dos meses antes de la boda, el programa había difundido un enigmático sobre una presunta infidelidad de Ortega. Según la versión del conductor, el pedido de matrimonio habría formado parte de un intento por recomponer la confianza en la pareja.

En aquel momento, Prandi había rechazado las sospechas. "No sé, chicos. Ayer me empezó a estallar el teléfono con esos mensajes y estábamos los dos cenando en casa. Estamos bien", respondió cuando la prensa le preguntó por el tema.

También expresó su molestia por la reiteración de esas consultas: "Ni idea, porque no es la primera vez que me dicen esto. Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo".

Ortega también se pronunció sobre la separación, aunque evitó explicar sus causas. El martes, en una breve conversación con SQP desde la puerta de su estudio de grabación, pidió preservar su intimidad y reconoció que atraviesa un momento difícil. "Como puedo. No estoy bien, pero ya va a pasar. Son momentos", respondió cuando le preguntaron cómo se encontraba. Tampoco dio precisiones sobre una posible reconciliación.

