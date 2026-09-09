Soledad Silveyra sigue internada tras una caída: qué contó su hijo sobre la lesión y cómo será su recuperación

Soledad Silveyra continúa internada en el sanatorio Otamendi después de sufrir una caída en su casa el domingo. La actriz de 74 años fue trasladada al centro de salud porteño tras el accidente y permanece bajo atención médica. Su hijo Baltazar Jaramillo habló con el diario argentino La Nación sobre su estado y explicó cómo seguirá la recuperación.

La noticia se conoció en LAM, el programa de América TV, donde contaron que la intérprete estaba sola en su domicilio cuando se cayó. Según esa información, llamó a su hijo Facundo, quien acudió para asistirla antes de que fuera trasladada al sanatorio. El episodio volvió a poner el foco en las dificultades físicas que arrastra desde hace meses.

En las primeras versiones sobre la internación se mencionó la posibilidad de que necesitara una intervención quirúrgica. Sin embargo, Baltazar aclaró el alcance de la lesión y transmitió tranquilidad respecto de su estado general, aunque advirtió que tendrá por delante una recuperación prolongada.

Silveyra sufrió una fractura de pelvis que, según confirmó su hijo, no requiere cirugía. "Mamá está bien. Se cayó el domingo; tiene una fractura por la que tiene que hacer un reposo largo, largo, largo. No es operable", explicó a La Nación. Así, rectificó la información inicial que había circulado en televisión, donde se había hablado de una fisura en la cadera.

Jaramillo contó que su madre padeció dolores intensos después del golpe y que estaba molesta por lo ocurrido. "Está reenojada con ella misma; no hace caso. Está bien, le dolió mucho y está de pésimo humor, pero está bien de salud", señaló. La familia espera que pueda continuar el tratamiento en su casa con internación domiciliaria.

La caída se produjo cuando la actriz todavía lidiaba con las secuelas de otro accidente. Meses atrás, durante una estadía en Punta del Este, tropezó con una valija al volver de un spa y cayó sobre la cadera. Al visitar el programa de Mirtha Legrand en agosto, reconoció que al principio no había dimensionado la gravedad: "No sabía que estaba quebrada".

En aquella entrevista describió las molestias que condicionaban su vida cotidiana. "No estoy bien. Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto", contó. Los dolores y las dificultades para caminar la obligaban a depender de ayuda: "No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha porque, desgraciadamente, no puedo caminar bien".

También explicó que los analgésicos le habían afectado el estómago y que debieron modificar el tratamiento. "Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche. Si no, no sé cómo estaría", explicó. A eso se sumaba la dificultad de cumplir con los ejercicios de recuperación cuando el dolor no le permitía moverse como necesitaba.

A fines de agosto, por el Día Internacional del Actor, compartió en Instagram su deseo de recuperarse y volver a trabajar. "Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien", escribió. Cerró con una frase que atribuyó a Brandoni: "Como decía Beto: ‘El escenario cura todo’. Y yo le creo".

Con información de La Nación/GDA