Reapareció Emilia Mernes, se mostró como nunca tras el escándalo con Tini y en las redes la destrozaron

El gran escándalo del pop argentino sigue generando repercusiones. Una guerra fría entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes ha dividido a colegas y a fanáticos, y tiene a muchas personas al pendiente de cualquier novedad. El mayor misterio sigue siendo qué pasó entre las tres y, específicamente, entre Tini y Emilia, que pasaron de ser amigas íntimas a tomar una sorpresiva distancia.

Dos gestos reforzaron la seriedad del asunto. Por un lado, Tini dejó de seguir a Emilia en sus redes. Por otro, decidió sacar del repertorio de la gira Futttura las dos colaboraciones que tenían juntas, que sí sonaron el 22 de febrero en su presentación en Montevideo.

Anoche, durante un show en Tucumán, Tini decidió hablar abiertamente con el público y por primera vez se refirió a la situación que está viviendo. Dijo que ocurrió algo "muy delicado" y explicó que necesita tiempo para procesarlo, por lo que por ahora elegirá el silencio. Además, le pidió a sus fans que no cantaran nada contra su colega y, sobre todo, que dejaran de preguntar qué había ocurrido.

Pero no fue lo único que sucedió el miércoles, ya que Emilia —a su manera— también se pronunció. La cantante publicó una íntima serie de fotos en su cuenta de Instagram y se mostró como nunca antes lo había hecho. Lejos del glamour y la superproducción que suele desplegar en las redes, compartió fotos de sus padres en ambientes íntimos y especialmente llamó la atención una selfie en la que se la ve llorando, o luego de llorar, abrazada a su perra Roma. El álbum buscó registrar el círculo afectivo en el que se apoya en los momentos más duros, aunque no todas son fotos recientes ya que la de sus padres, por ejemplo, la había compartido en diciembre.

"Agradecida de tenerlos", escribió junto a la selección que también incluye videos de Duki y al reconocido productor estadounidense Timbaland. Y aunque hubo quienes le dieron su apoyo, como Juli Poggio, quien le comentó "Hermosa, te amo", la mayoría de los comentarios la destrozaron.

"De repente se acordaba que tenía familia", "De repente todos la aman", "Ay ella se muestra llorandoo. TOMATELAAAA" o "Usa el perro para hacerse la buena. Estás cosechando lo que sembraste" fueron algunos de los comentarios que cosecharon miles de likes, y dejaron en claro que la guerra virtual no descansa.