Duki rompió el silencio y fue contundente sobre Emilia en su peor momento: "Ojalá todos supieran..."

En medio de la creciente polémica que rodea a Emilia Mernes, Duki decidió romper el silencio y expresarse con un contundente mensaje de apoyo hacia su pareja. El artista utilizó sus redes sociales para defenderla públicamente, luego de que la cantante publicara un descargo por los rumores de infidelidad y el conflicto con Tini Stoessel y María Becerra.

A través de sus historias de Instagram, Duki escribió: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano”. Lejos de esquivar la polémica, el referente del trap también apuntó contra quienes opinan sin conocer la situación desde dentro. “Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos”, expresó.

“Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos, ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo”, concluyó su escrito y dejó ver que su relación no fue afectada a pesar de los rumores de infidelidad.

Minutos antes del mensaje de Duki, Emilia había decidido hablar por primera vez sobre el escándalo que la involucra desde hace días, luego de que Tini la dejara de seguir en Instagram, gesto que desató una fuerte repercusión en redes sociales.

En su publicación, la cantante expresó su angustia por la viralización de versiones falsas: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras e inventando noticias sin criterio. Intenté mantener el silencio, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”.

El mensaje de Duki para apoyar a su novia, Emilia. Foto: Captura de Instagram @duki.

También se refirió a su vínculo con otras artistas del género urbano: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento y entendí que habían quedado aclaradas”. Por último, hizo un pedido contundente ante el nivel de exposición: “Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan las redes sociales. Por favor, basta”.

El conflicto que rodea a las artistas pop se habría originado en una disputa por el capital humano y los códigos internos de la industria, específicamente tras el reclutamiento por parte de Emilia de miembros clave del staff técnico, bailarines y estilistas que habían trabajado durante años exclusivamente con Tini.

Este movimiento fue interpretado en el entorno de “La Triple T” como una falta de lealtad, especialmente cuando estos colaboradores intentaron regresar para los shows de Futttura y se encontraron con un fuerte rechazo que evidenció la fractura interna.

A su vez, el supuesto comportamiento inapropiado de la excantante de Rombai en la fiesta del seleccionado argentino tras el Mundial de Qatar 2022 habría molestado a las esposas de los futbolistas, quienes no tardaron en darle su apoyo a la intérprete de “Cupido” y dejaron de seguirla. La ola de odio también hizo que sus seguidores bajaran abruptamente en Instagram, pasando de tener 10.100 millones de seguidores a 9.900 millones.

La Nación/GDA