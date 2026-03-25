El descargo de Emilia Mernes tras el conflicto con Tini y el hate que recibe en redes: "Estoy muy angustiada"

Tras siete días de rumores alimentados por el inesperado gesto de Tini Stoessel en Instagram (que la dejó de seguir), Emilia Mernes rompió el silencio con un posteo en sus redes sociales. Más allá de las internas entre colegas, la artista hizo hincapié en el impacto emocional de los rumores que circulan sobre su familia. “Por favor, les quiero pedir que paren”, escribió, en referencia a los periodistas que hablaron del tema.

A través de una historia en Instagram, red social en la que acumula 9,9 millones de seguidores, la cantante entrerriana escribió: "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”.

También se refirió a los conflictos que tiene con las artistas de la escena urbana argentina: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Y completó: “Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.

Historia de Instagram de Emilia Mernes. Foto: Instagram @emiliamernes

El origen del conflicto

El distanciamiento que rodea a las artistas pop se habría originado en una disputa por el capital humano y los códigos internos de la industria, específicamente tras el reclutamiento por parte de Emilia de miembros clave del staff técnico, bailarines y estilistas que habían trabajado durante años exclusivamente con Tini. Este movimiento fue interpretado en el entorno de la cantante de "La Triple T” como una falta de lealtad, especialmente cuando estos colaboradores intentaron regresar para los shows de Futttura y se encontraron con un fuerte rechazo que evidenció la fractura interna.

Emilia Mernes. Foto: Archivo. Foto: Difusión.

A su vez, el supuesto comportamiento inapropiado de la ex Rombai en la fiesta del seleccionado argentino tras el Mundial de Qatar 2022 habría molestado a las esposas de los futbolistas, quienes no tardaron en darle su apoyo a la intérprete de “Cupido”.

La Nación/GDA