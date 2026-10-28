Qué pasó entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega antes de la separación: mensajes, una cantante y un ultimátum

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó nuevos detalles luego de que Yanina Latorre relatara en SQP cómo habría sido el episodio que desencadenó la ruptura. Según contó la panelista, la modelo habría encontrado mensajes entre el músico y una cantante llamada Josefina Lynch, quien se había contactado con él para proponerle grabar una versión de una canción.

Latorre aseguró que tiene las fechas de los intercambios y situó el primer contacto el 5 de octubre. Ese día, Lynch le escribió a Ortega para consultarle si estaba dispuesto a trabajar con ella en un cover de "Bang Bang", la canción popularizada por Nancy Sinatra. En el mensaje, le explicó que tenía una versión grabada de manera casera y que le gustaría hacerla junto a él.

La respuesta del músico fue cordial y abrió la posibilidad de un encuentro en el estudio. “Me encanta esa canción, así que seguro encontramos algo bueno para abordarla”, habría escrito Ortega, según la transcripción que compartió Latorre en el programa.

En ese primer intercambio, el músico también le comentó que el lunes siguiente estaría viajando. De acuerdo con el relato de la panelista, ese fue el día en que Prandi comunicó la separación y se conoció que la pareja tenía planes de irse de luna de miel.

Según reconstruyó Latorre, después del primer contacto, Lynch y Ortega volvieron a hablar para coordinar una reunión. La cantante le propuso encontrarse un viernes a las 18.00, luego de comentarle que ese era su día más tranquilo. Él aceptó.

El jueves previo al encuentro, Lynch le escribió para confirmar el horario, pero no recibió respuesta. Al día siguiente, volvió a consultarle si había visto el mensaje. Entonces, Ortega le contestó: “Hola, perdón, ayer estuve todo el día en un rodaje”.

La panelista sostuvo que Prandi había revisado el celular de Ortega el jueves, pero que no le preguntó por los mensajes y esperó a que él se lo contara. Según su versión, la modelo tenía reparos con que su pareja grabara con otras mujeres, por lo que el músico habría optado por no mencionarle el encuentro.

Latorre describió esa conducta como una omisión: Ortega le habría dicho que se iba a trabajar, pero no le habría contado que iba a reunirse con Lynch en el estudio.

El viernes, según el relato de la panelista, Prandi ya sabía de los mensajes y pasó el día pendiente de las publicaciones de Lynch en Instagram. La situación habría llegado a su punto de quiebre cuando la cantante compartió una historia desde el estudio de Ortega.

Al ver la publicación, la modelo le habría enviado un mensaje al músico para comunicarle que no quería verlo más, acusarlo de mentiroso y dar por terminada la relación. Después, lo bloqueó de todos lados y le dijo que no volviera a la casa porque no iba a dejarlo entrar.

De acuerdo con Latorre, Ortega no regresó y pasó la noche en su estudio. El lunes siguiente, la separación se hizo pública mediante un comunicado, y el resto de la familia se enteró entonces de la ruptura.