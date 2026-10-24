Emanuel Ortega habló tras separarse de Julieta Prandi: “Las formas no fueron las que yo hubiese elegido”

Luego de que Julieta Prandi hablara este viernes sobre su polémica e inesperada separación de Emanuel Ortega, anunciada a través de una historia de Instagram apenas 27 días después de su casamiento, el músico decidió dar su versión de los hechos. Lo hizo por iniciativa propia, después de haber asegurado ante la prensa que no tenía nada para decir.

Por medio de un comunicado en su perfil de Instagram, Ortega no estuvo exento de lanzar una indirecta para su ex por la manera en que hizo público el final de su relación. “No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas”, comenzó.

Luego, aclaró por qué finalmente decidió expresarse públicamente: “Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad... y eso duele”.

“Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas. Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario. Gracias”, cerró contundente.

En las últimas semanas circularon todo tipo de especulaciones sobre los motivos que habrían llevado a Julieta Prandi a terminar su matrimonio y su relación de seis años de una manera tan inesperada. Entre las versiones, se habló de supuestas infidelidades y se señaló a dos mujeres que asistieron al estudio de Ortega como las involucradas.

Descargo de Emanuel Ortega. Foto: Instagram.

Si bien la modelo había limpiado este viernes de toda culpa a una de ellas, Mariana Marx, el nombre de Josefina Lynch continuó en el foco de atención. Horas antes de que Emanuel rompiera el silencio, el periodista de Bondi Live, Santiago Riva Roy, aseguró que le llegó la confirmación de que efectivamente sucedió algo entre ellos.

Según dio a entender, fue precisamente Marx quien se lo dijo: “Marx me dice que estuvo en marzo en el estudio. ‘Yo caí en la volteada, pero nada que ver. Con la que fue infiel fue con Lynch’. Y yo le digo: ‘Pero, ¿te consta?’. Y según ella, dice que sí. Que estuvo". Sin embargo, este viernes a última hora de la tarde, la escritora negó la información e hizo un extenso descargo en su cuenta de Instagram: “Jamás confirmé ningún romance entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega. Todo eso es falso. El novio de Josefina es íntimo amigo mio y también mi vecino”.

La Nación/GDA.