Petinatti confesó que le quedó una charla pendiente con Daniel Figares y recordó una curiosa anécdota

El licenciado Orlando Petinatti visitó Soy tu padre (Fipo TV) para hablar de su extensa trayectoria en radio, el éxito de Malos Pensamientos, el ciclo que conduce desde 1991 y que actualmente se emite por Azul FM, y los cambios tecnológicos que atravesó el programa a lo largo de casi cuatro décadas.

Durante la charla también recordó distintas anécdotas de su carrera y de su vida personal, habló de Pablo Lecueder y se detuvo especialmente en Daniel Figares, el periodista que le dio su primera oportunidad al aire y con quien mantuvo una relación distante durante muchos años.

Figares falleció el 19 de octubre de 2025, a los 62 años, luego de una internación vinculada a un cáncer de pulmón.

La entrevista también tuvo momentos más picantes. Al referirse al diputado Gustavo Salle, Petinatti cuestionó sus declaraciones sobre la comunidad judía y el nepotismo y lanzó fuertes calificativos: “enfermito” e “infradotado”.

“Para las próximas elecciones, todo legislador y político que forme parte de una fórmula tiene que formar parte de un estudio psicométrico obligatorio. Demasiados locos andan dando vuelta en el país como para tener un enfermito como Salle en el Parlamento”, sostuvo.

Más adelante, el conductor Esteban Leonis, le propuso un juego: le mostró distintas fotografías de personalidades y Petinatti debía reaccionar utilizando los cinco dedos de su mano como quisiera.

La primera imagen fue la de Pablo Lecueder, director de Océano FM, emisora en la que Petinatti trabajó durante una década. “Fue tu director en Radio Mundo, en Océano. En un momento te fuiste y tuvieron algún encontronazo”, recordó Leonis.

“Totalmente, y nos volvimos a juntar, charlamos amablemente”, respondió Petinatti. Luego hizo con la mano el gesto asociado al rock y explicó: “El rock y la rebeldía le ganó al empresario”.

Daniel Figares. Foto: Archivo El País.

La siguiente fotografía fue la de Daniel Figares. Allí, Petinatti recordó que fue quien le dio su primera oportunidad en radio, en El Subterráneo, en El Dorado FM, en 1987.

“Con quien arranqué en la radio gracias a que él una vez me dijo: ‘¿Te animás a hacer algo al aire?’. Creo que me animé. Lamentablemente, fallecido. Me da mucha tristeza verlo porque no tuvimos la chance nunca más de charlar”, expresó. Después levantó el pulgar y agregó: “Dedito para arriba”.

Leonis recordó entonces la fórmula Figares-Petinatti para las elecciones de 1989 y dio pie a una de las anécdotas más curiosas de la entrevista.

“Yo creé esa fórmula que era Petinatti-Figares. Yo me encargaba de la creación de todas las partes humorísticas de El Subterráneo donde yo me vinculaba. Los jingles los hacía yo. Un día le presenté y le digo: ‘Vamos a hacer la fórmula Petinatti-Figares’. Le di el eslogan, todo, y me dice: ‘¿Por qué vos primero y yo segundo?’”.

La respuesta de Petinatti fue proponer una solución: “Bueno, Daniel, ¿querés ponerte primero? ¿Sabés qué? Vamos a hacer una fórmula intercambiable, rotativa: un mes vos, un mes yo. Por eso el jingle decía Petinatti-Figares, Figares-Petinatti”.

“Creo que es una buena idea para hacer en política”, cerró entre risas.

Finalmente, ante una imagen de El Dorado FM, Petinatti recordó que había sido la primera radio en la que trabajó, ubicada frente a su casa, y evocó las historias que guarda de aquella época y de esa cuadra.

La histórica pelea entre Figares y Petinatti

El conflicto entre ellos se remonta al final de El Subterráneo, en 1991, cuando Figares decidió levantar el programa pese a que atravesaba un gran momento. Petinatti quedó sin trabajo y, según contó Figares años después, lo responsabilizó por aquella decisión. El periodista, en cambio, sostenía que el ciclo ya había perdido calidad y que volvería a tomar la misma decisión.

Años después, las diferencias volvieron a aparecer públicamente cuando Figares cuestionó la versión de Petinatti sobre el origen de su personaje. En 2024, aseguró que había sido él quien le puso el nombre de Petinatti y creó la idea del “pirata radial” que se incorporó a El Subterráneo, y lanzó una dura acusación contra su excompañero.