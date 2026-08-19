La sorpresiva aparición de Petinatti en “LAM”: por qué apareció en el programa de De Brito y qué dijeron de él

Anto Lima se convirtió en uno de los temas preferidos esta semana en el mundo del espectáculo argentino. ¿El motivo? La modelo uruguaya reveló haber mantenido una serie de chats de alto voltaje con Maxi López, donde, según ella misma contó, “hubo de todo”. Sin embargo, el exfutbolista, que está en pareja con la modelo suiza Daniela Christiansson, dijo no conocer a Lima y no tener idea del objetivo que tiene detrás de este escándalo mediático.

Lo cierto es que el lío despertó interés en el personaje de Anto Lima y la producción de LAM (América TV) armó un informe para saber quién es la modelo uruguaya y conocer un poco más de su historial. Fue en medio de ese rejunte de clips y entrevistas que apareció Orlando Petinatti en el programa de Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntaba a Denise Dumas si sabía quién era Anto Lima, mientras mostraba fotos de la joven uruguaya abrazada a Campi, su pareja, que el sábado pasado presentó su show de humor en el Teatro Stella de Montevideo y recibió la visita de Lima en el camarín.

“¿Quién es Anto Lima, la uruguaya que el viernes contó en LAM que habría tenido un acercamiento con Maxi López?”, arrancaba el informe, donde se mostraban unas primeras fotos de ella con Miss Uruguay.

Contaban que Anto tiene 30 años, que se dedica al modelaje desde los 12 y que a los 13 comenzó su relación de pareja con Ignacio “Colo” Ramírez, actual delantero de Newell's, con quien tuvo dos hijos.

Enseguida de esa presentación llegaba uno de los momentos más picantes del informe: unas declaraciones de Lima en Malos Pensamientos (Azul FM), donde Petinatti le preguntaba por qué los futbolistas tenían siempre mujeres elegantes, exuberantes y hermosas.

“¿Te parece que todos? La mayoría”, respondía ella. Y agregaba que, según su opinión, lo mismo le pasaba a la mayoría de las personas con dinero: “Yo creo que no hay mujer fea sino mujer pobre”.

El licenciado le decía entonces: “Eso significa que con dinero podés transformarte en una belleza”.

“Y ponele. Me había hecho las lolas y después fui mamá dos veces consecutivas y cuando terminé de amamantar al segundo, me agarró la ley de Newton”, lanzaba Lima.

El informe continuaba contando que a mediados de 2025 comunicó su separación del Colo Ramírez y nuevamente aparecía la picante nota que le hizo Petinatti, donde le preguntaba cuánto hacía que no se recostaba en el pecho de un hombre.

“Dos meses, qué sequía”, se quejaba ella. Y el conductor no lo podía creer: “¿Es mucho? Para mí es un vuelto eso”, decía entre risas.

Anto Lima.

También repasaban su participación en Bake Off Famosos (Canal 4), el tuit que le dedicó a la China Suárez —dijo que la actual novia de Mauro Icardi le miraba las historias a su marido y que nunca se había sentido tan Pampita—, así como la denuncia que le hizo Santiago Urrutia en la Justicia tras el escándalo con Camila Rajchman, acusándola de hostigar a ambos por mensajes privados.

Al volver al piso, comentaron que Maxi López había negado conocerla y se había “cagado de risa”. “¿Qué va a decir? Yo creo que estuvieron chichoneando”, la defendió Pilar Smith.

Lo siguiente fue un divertido intercambio a partir de las fotos de Anto junto a Campi. En el piso bromearon con que había ido al camarín porque se lo quería “chapar”. “Le gustó mucho la obra”, dijo Denise, y reveló que la culpable de que Lima terminara en el camarín había sido Smith.

Pero antes de seguir con la anécdota, la esposa de Campi sorprendió al enviarle un beso a Petinatti. Ante la mirada de sus compañeros, aclaró que era uno de los periodistas que la entrevistaba en el informe. “Es un genio”, resumió Dumas.

Karina Iavícoli le preguntó entonces si se trataba del "parecido a Jorge Rial" y si era canoso, en referencia a Luis Alberto Carballo. Denise aclaró que se refería al "pelado”. “Gran conductor de Uruguay, un beso enorme”, lo elogió Dumas.

Por último, Pepe Ochoa acotó: “Qué fuerte Petinatti”, en referencia al tenor de sus preguntas durante la entrevista a Anto Lima en Malos pensamientos.