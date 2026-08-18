Maxi López rompió el silencio tras el escándalo con Anto Lima y reveló qué pasó con su pareja

Maxi López rompió el silencio luego de que la modelo uruguaya Anto Lima revelara en la televisión argentina detalles de los supuestos chats que ambos habrían intercambiado. Una cámara de Infama (América TV) lo abordó en el aeropuerto y el exfutbolista no esquivó la pregunta, aunque dejó en claro que no tenía intención de involucrarse en la polémica.

López regresaba de un viaje por Europa, donde aprovechó para descansar y pasar tiempo junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos menores. También contó que había aprovechado la estadía para hacer “algunas cositas”, sin dar mayores detalles, después del mes y medio intenso que vivió en Estados Unidos por el Mundial 2026.

Mientras caminaba con sus valijas hacia el auto que lo esperaba para regresar a su casa, la cronista le preguntó si lo había sorprendido que Anto Lima saliera a hablar públicamente sobre él.

“No sé ni quién es. Me enteré anoche. No sé qué objetivo o qué está buscando”, respondió.

La periodista insistió para saber si, pese a su desconocimiento, había mantenido algún tipo de contacto con la modelo uruguaya a través de las redes sociales. López mantuvo su postura: “No sé ni quién es”.

Cuando le comentaron que Lima había mostrado capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre ambos, el exmarido de Wanda Nara se mostró molesto y volvió a marcar distancia del tema.

“Está bien, pueden mostrar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Me mantengo al margen porque no pierdo energía en polémicas en las que no estoy y no quiero estar”, afirmó.

López también señaló que no es la primera vez que se encuentra involucrado en una situación de este tipo. “Me ha pasado en algún otro momento. Como estoy enfocado en mi carrera y mi familia, la gente que sale a hablar y no conozco no se lleva mi energía”, aseguró.

La cronista quiso saber si había intentado averiguar quién era la mujer que había realizado las declaraciones y él aseguró que tampoco se ocupó de investigarlo.

La conversación llegó al punto más sensible cuando la movilera le preguntó si había hablado con su esposa acerca de las declaraciones de Lima. López respondió destacando la solidez del vínculo que mantienen desde hace años.

“Dani y yo estamos hace 12 años juntos y todas estas cosas que a veces salen, no perdemos el tiempo. Estamos metidos en lo nuestro, en la crianza de los chicos. Yo estoy metido en el trabajo también. Con eso me quedo”, expresó.

Anto Lima y Maxi López.

Qué había dicho Anto Lima

La respuesta de Maxi López llega después de que Anto Lima contara en LAM (América TV) que habría mantenido conversaciones con el exfutbolista durante aproximadamente dos semanas. Según relató la modelo, el contacto comenzó después de que ambos se siguieran en Instagram y fue López quien tomó la iniciativa.

“Me empezó a hablar. Al principio no le contesté porque me pareció raro, pero bien, súper caballero”, contó.

Lima aseguró que, durante el intercambio, el exdelantero la habría invitado a Buenos Aires a una “cena privada”.

La modelo también sostuvo que las conversaciones subieron de tono y que incluyeron imágenes íntimas. “Había un chat un poco más picante, fotos un poco subidas de tono”, afirmó. Y resumió: “Hubo de todo”.

Según su relato, el contacto se extendió dos semanas hasta que notó que algunos mensajes habían sido eliminados. Fue entonces cuando, de acuerdo con su versión, descubrió que López continuaba en pareja con Christiansson.

“Ahí sí me di cuenta de que estaba en pareja y estaba realmente con ella”, aseguró Lima, quien explicó que decidió no avanzar con el vínculo al conocer esa situación.