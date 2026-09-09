Mirtha Legrand sigue internada y hay novedades sobre su salud: qué revela el último parte médico del sanatorio

Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada desde el lunes 7 de setiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial. La conductora ingresó para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado, después de varios días con problemas de salud.

El viernes anterior, Legrand no había asistido a la grabación de La noche de Mirtha debido a un fuerte cuadro gripal y, por recomendación médica, permaneció en reposo. Su nieta, Juana Viale, ocupó su lugar al frente del programa del sábado.

Este miércoles, el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico en el que informó que la conductora evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones. El comunicado, fechado el 9 de setiembre, lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución.

"La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", señala el documento.

Además, la institución agradeció “a todos por el respeto y cariño que trasmiten” y anticipó cuándo volverá a brindar información sobre su salud. “De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, precisó.

De esta manera, Legrand continúa internada y bajo seguimiento médico. En tanto, desde su entorno aseguran que está de buen ánimo y que mantiene contacto telefónico con su círculo de conocidos.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand.

Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

En medio de la preocupación por su salud, Marcela Tinayre también llevó tranquilidad sobre el estado de su madre. En diálogo con Intrusos, aseguró que Mirtha estaba “re bien, con su clásica bronquitis de invierno” y atribuyó el cuadro a su intensa vida social: “Sale mucho y toma frío”.

Además, explicó que la decisión de internarla apuntó a que permaneciera controlada y en reposo: “Es de cola inquieta y por eso la internaron”.

En abril de este año, Legrand también se había ausentado durante varias semanas de su programa por un cuadro viral. En aquella oportunidad, fue ella misma quien explicó en sus redes sociales que sus médicos le habían recomendado reposo y cuidados antes de retomar su actividad habitual.

La Nación/GDA