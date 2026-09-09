Cancelan show de Bandana en Uruguay: el motivo y cómo y hasta cuándo será la devolución de las entradas

El regreso de Bandana a Montevideo quedó cancelado. El grupo argentino, integrado por Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, iba a presentarse el sábado 19 de setiembre en el Teatro de Verano para celebrar sus 25 años de trayectoria. El concierto había sido anunciado originalmente para el 9 de mayo, pero debió reprogramarse por el pronóstico del tiempo.

La cancelación fue informada este martes a través de la web del escenario municipal. “Debido a razones ajenas al Teatro de Verano Ramón Collazo, el show de Bandana, previsto para el sábado 19 de setiembre, queda cancelado”, señala el comunicado, que no detalla los motivos de la decisión.

El anuncio también establece el procedimiento para la devolución del importe de las entradas, que será diferente según la modalidad de compra.

Quienes hayan adquirido sus ingresos a través de la web de Tickantel recibirán el reintegro de forma automática en la cuenta o tarjeta utilizada para realizar la compra. No será necesario iniciar ningún trámite. El comunicado no especifica una fecha para la acreditación del dinero.

En el caso de las entradas físicas compradas de manera presencial, la devolución se realizará en locales de Redpagos desde el miércoles 9 hasta el martes 29 de setiembre de 2026, inclusive. La organización advierte que esos reintegros se efectuarán únicamente dentro del período establecido.

La cancelación llega cuatro meses después de la primera postergación. En mayo, la productora APY Live había anunciado el cambio de fecha tras evaluar el pronóstico meteorológico y conversar con los equipos involucrados en el espectáculo.

Las Bandana en el festejo de sus 25 años en el Teatro Gran Rex. Foto: Aldi Azcona

“Las condiciones climáticas no nos permitían garantizar la experiencia que ustedes se merecen ni la seguridad, que es innegociable para nosotros”, había explicado entonces la organización. Las entradas adquiridas conservaron su validez para setiembre y se habilitó un período de devolución para quienes no pudieran asistir.

En aquel comunicado, la productora también había adelantado que aprovecharía los meses adicionales para reforzar la propuesta. “Más producción, más detalles, más sorpresas”, prometía sobre un concierto que marcaría el reencuentro de Bandana con el público uruguayo y que finalmente quedó cancelado.