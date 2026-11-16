Mario Pergolini se burló de Luis Alberto Carballo y reveló un secreto de su pasado laboral en Uruguay

Mario Pergolini pasó por Algo Contigo (Canal 4) y, en un íntimo mano a mano con Luis Alberto Carballo, dejó varios titulares. Habló sobre su rutina diaria, que comienza a las 5:30 de la mañana con meditación; su regreso a la televisión diaria con Otro día perdido (Canal 4); su mirada agnóstica tras la visita del papa León XIV a Argentina y Uruguay, y su rotunda negativa a invitar políticos a sus programas.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando recordó su pasado laboral en Uruguay y protagonizó un divertido intercambio con el conductor del ciclo.

Sobre el final de la charla, Carballo quiso saber qué lo unía a Uruguay. Entonces, el conductor y empresario argentino sorprendió al revelar un dato poco conocido: "Nadie lo sabe, pero trabajé entre 1987 y 1990 en emisora Del Sol", contó. Incluso invitó a quienes quisieran comprobarlo a buscar las grabaciones de aquella época.

"He pasado varios veranos acá haciendo radio", agregó. Luego recordó que transmitía durante la temporada desde Montevideo, cuando la ciudad estaba prácticamente vacía, y que se alojaba en el Radisson Victoria Plaza.

"Me acuerdo que veía partidos de fútbol con el ascensorista porque estábamos solos", relató entre risas.

También confesó que había pasado varios carnavales en Montevideo y que había deambulado muchas veces por los tablados. Fue entonces cuando le dio pie a Carballo para que le preguntara si alguna vez lo había visto actuar en alguno de los conjuntos de parodistas en los que participó.

"¿Te acordás de mí?", quiso saber el conductor. "Sí, de hecho te voy a pedir un autógrafo", respondió Pergolini, antes de lanzar una picante broma: "Tengo una remera tuya con vos templando".

"Lo sabía. No lo quería decir yo", le siguió el juego Carballo, entre risas. "Un gran momento que hemos vivido", agregó el argentino, que también confesó haber tomado mucha caña en Montevideo.

Mario Pergolini Estefanía Leal

Más allá de las anécdotas, Pergolini habló del vínculo que mantiene con Uruguay y aseguró que es un lugar al que le gusta volver. Contó que tiene amigos argentinos que viven en el país y que está bastante al tanto de lo que sucede de este lado del Río de la Plata.

También recordó que había venido a dar una charla cuatro años atrás y se refirió a la relación entre argentinos y uruguayos, marcada muchas veces por la rivalidad.

"Creo que tenemos una gran relación, a veces tirante, a veces no. Creo que somos realmente hermanos", sostuvo.

En esa línea, destacó que se siente cómodo cada vez que visita Uruguay y que algo similar les sucede a los uruguayos cuando cruzan el río. "Eso hay que guardarlo y respetarlo, que nuestros hijos se sigan mezclando. Cada tanto alguien quiere fomentar que no nos llevamos bien. Y nosotros no nos llevamos bien con otros vecinos, no con ustedes", expresó.

Finalmente, dejó una frase que sintetizó su cariño por el país: "Para nosotros gritar 'uruguayo, uruguayo' es un halago".