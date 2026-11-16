Cami Rajchman preocupó a sus seguidores desde el sanatorio: le indicaron once análisis y terminó llorando

Si hay algo que caracteriza a Cami Rajchman es su capacidad para compartir el minuto a minuto de su vida en las redes sociales. Su comunidad espera sus publicaciones y así se entera de todo lo que le acontece a la cantante, influencer y conductora de Aweno TV.

Ella se encarga de documentarlo todo. Desde los huevos que le tiraron en su casa, los viajes y la compra de su apartamento, hasta los momentos más tiernos con Polonio, el cachorro que adoptó hace pocos meses, o sus visitas al sanatorio.

Durante el fin de semana, en uno de sus últimos posteos, Rajchman preocupó a sus seguidores. Sobre una imagen en la que se la veía sentada en una sala de emergencia y conectada a una vía, escribió: "Vine a consulta médica, me derivó once análisis de sangre (que de por sí no me agradan), se me rompieron las venas y no pudieron hacerme los estudios. ¿Ustedes bien?".

Luego contó que se encontraba "pinchada", sin poder realizarse los estudios y con "la dignidad derrotada". ¿El motivo? "Lloré de estrés como si me estuviera pasando algo grave", comentó para ponerle un poco de humor a la situación. Y agregó: "¡Qué papelón!".

Ya desde su casa, publicó un video que tituló "Al parecer mis venas estaban jugando a las escondidas", en el que procuró llevar tranquilidad a su comunidad y dio más detalles de lo ocurrido.

Cami Rajchman y Fer Vázquez junto a Polonio. Foto: @camilaraj

Contó que suele tener rachas en las que le suceden varios episodios médicos juntos. "Ahora estoy con lo de los ojos. Me puedo brotar, me da fiebre, tengo un pico de algo", enumeró para poner en contexto.

Entonces explicó que está cursando una infección urinaria y que había sacado hora con el médico general por otros motivos, ya que le había dado mal el colesterol en unos exámenes anteriores.

El doctor le propuso repetir todos los análisis para tener una nueva evaluación. "Me pinchan un brazo y me dicen: 'No está queriendo salir la sangre'. Le doy el otro brazo y lo mismo. Se me arrancan a caer las lágrimas", relató la influencer.

Para dar más detalles, recordó que le movían la aguja mientras intentaban encontrarle la vena. "Me dio una impresión, yo no quería llorar, pero no podía parar. Y pensaba: me quiero ir a mi casa con Polonio, basta ya", cerró.