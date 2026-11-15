Los 10 consejos de Mario Pergolini para moverse en un mundo que cambia a toda velocidad

El empresario, conductor y emprendedor argentino repasó los aprendizajes que le dejaron décadas de proyectos, negocios, aciertos y errores. Invitado por Bliss y entrevistado por Pablo Marqués —Presidente de Grupo Punto— repasó su trayectoria.

A los 16 años, Mario Pergolini tenía pocos amigos, escuchaba mucha música y quería hacer un programa de radio para jóvenes. No tenía contactos ni experiencia en medios, tampoco un plan de negocios. Sí tenía una idea y la osadía suficiente como para faltar a clases y presentarse con uniforme de colegio durante 15 días a una radio y esperar para entrevistarse con su director. Logró su cometido: canjeó trabajo por una hora semanal al aire.

La experiencia no fue solo un programa, sino el inicio de una trayectoria marcada por su curiosidad, constancia, capacidad para detectar oportunidades, formar equipos y estudiar sobre tecnología. Radio, televisión, la productora Cuatro Cabezas, Vorterix. Construyó una carrera en medios y creó empresas tecnológicas donde no faltaron apuestas, sociedades, fracasos y reinvenciones.

A continuación diez ideas que dejó su mano a mano con Pablo Marqués.

Pablo Marqués y Mario Pergolini. Estefanía Leal.

1. Animarse a empezar, aunque no estén dadas todas las condiciones.

Su acercamiento a la radio no tuvo nada épico en términos laborales: empezó como che pibe, limpiando, ordenando y haciendo tareas que poco tenían que ver con conducir. Aceptó la propuesta porque quería estar ahí. Cuando entendió que no podía hacer una hora de radio solo, convocó a amigos a trabajar con él. Así armó lo que define como su primera pyme.

«Me animé porque solucioné un problema económico muy rápido». No es lo mismo emprender sin responsabilidades que hacerlo con un hijo, una familia o necesidades urgentes. Por eso, antes de dar un salto, conviene entender desde dónde se parte. Tener una idea no obliga a dejarlo todo de un día para otro.

2. No enamorarse demasiado de una idea.

Una de las lecciones que aprendió es que una buena idea no necesariamente es un buen negocio. Vorterix, por ejemplo, nació de una apuesta tecnológica que se adelantó a su tiempo: desarrollar una propuesta de radio que también pudiera verse por internet, con transmisiones de espectáculos y producción de contenidos propios. La visión era interesante, pero el mercado y la infraestructura todavía no lo acompañaban del todo. El proyecto estuvo cerca de quebrar. «No se enamoren demasiado de una idea», dijo y recomencó evaluar cuánto tiempo merece una inciativa, cuánto dinero están dispuestos a invertir y qué condiciones deberían cumplirse para continuar. Algunas ideas avanzan, otras quedan guardadas y otras se descartan. La clave es no permitir que un proyecto consuma todos los recursos solo porque a su creador le cuesta abandonarlo. A veces, frenar también es inteligente.

3. Formarse: tener respuestas no significa saber hacer.

«Hay que formarse realmente». La tecnología permite acceder a información que antes estaba reservada a quienes tenían conocimientos específicos. Hoy, explicó, alguien puede consultar desde el teléfono cómo arreglar un electrodoméstico, aprender a usar una herramienta o investigar cómo desarrollar un negocio. Incluso puede pedirle a una inteligencia artificial que le explique un procedimiento paso a paso.

Pero tener una respuesta no equivale a contar con la experiencia para llevar adelante una tarea. Pergolini señaló que, especialmente entre los más jóvenes, puede aparecer la ilusión de que porque una solución está disponible, ya se está en condiciones de ejecutarla. No siempre es así. Su recomendación es combinar la curiosidad con la formación y la práctica. La audacia importa, entender el negocio también.

4. Aprender a hacer buenas preguntas.

«La tecnología hoy está al alcance de buenas respuestas, pero con buenas preguntas». Pergolini, está convencido que una de las habilidades decisivas de esta época no será memorizar información, sino aprender a preguntar. Los teléfonos y las interfaces conversacionales están cambiando la manera de relacionarnos con la tecnología. Su consejo es válido tambien para quienes sienten que ya no están en edad de aprender. Si una respuesta no se entiende, puede pedirse que la expliquen de otra manera. Si parece insuficiente, puede profundizarse, repreguntar y contrastar la información. Su invitación fue clara: si da vergüenza preguntar, empezá a preguntarle a una IA a solas, con una interrogante sencilla, solo para probar. Después de la primera pregunta puede surgir un pequeño proyecto; y detrás de ese, otro. La edad no debería ser impedimento para experimentar.

5. Buscar gente que sepa más que uno.

«No tenés que saber de todo», aclaró y recomendó rodearse de personas con más conocimientos y habilidades que uno, condición clave para que los proyectos crezcan. En sus inicios contó que trabajó con amigos, una dinámica que podía complicar decisiones. Con el tiempo entendió la importancia de construir una segunda línea profesional, con personas que comprendan el proyecto y puedan tomar decisiones. También aprendió a delegar. Si confía en alguien que sabe de un tema, tiene que dejarlo trabajar, dijo que interviene sólo cuando el rumbo se desvía o los gastos se salen de control, pero no pretende resolver cada asunto.

Su experiencia como dirigente de Boca le dejó una gran lección: descubrió que no sabía de fútbol tanto como creía y que la vanidad puede llevar a pensar que porque algo salió bien en un ámbito, podrá llevarse eso a otro (y no es así). La respuesta, es buscar a quienes saben más.

Mario Pergolini Estefanía Leal

6. No confundir competencia con enemistad.

«A veces, lo que parecía competencia puede ser un socio». Así le sucedió con Ato, un dispositivo de IA pensado para acompañar a adultos mayores. Pergolini había comenzado a desarrollar una solución tecnológica para su madre, que había perdido la visión y necesitaba recuperar pequeñas rutinas cotidianas: saber la hora, encender la radio o conversar. En ese proceso conoció a Juan, un joven que había creado un dispositivo con una finalidad parecida para su abuelo. La primera reacción fue pensar en la competencia. Sin embargo, su equipo le propuso conocerlo. Cuando escucharon su historia y vieron su entusiasmo, entendieron que podían asociarse. Lo que podía convertirse en una disputa terminó en una sociedad. Para Pergolini, encontrar personas con vocación y disposición para hacer algo distinto puede ser más valioso que intentar ganarles. La competencia no siempre se resuelve enfrentando al otro: a veces la mejor decisión es reconocer que juntos pueden llegar más lejos.

7. Entender que no todo tiene que ser masivo.

En su etapa televisiva, Pergolini descubrió que un programa no necesitaba ser el más visto para resultar atractivo para los anunciantes. Caiga quien caiga podía no liderar índices de audiencia, pero llegaba a un público específico, con capacidad de decisión y de compra. Ese segmento tenía un valor comercial importante.

La experiencia le permitió entender que no siempre hay que perseguir a la mayoría. Conocer a quién se le habla, qué le interesa y qué necesita puede ser una ventaja. La segmentación se convirtió en parte de su manera de pensar los medios y los negocios, y más tarde también estuvo presente en proyectos como Filo News, orientado a comprender intereses de audiencias jóvenes.

En un escenario donde internet permite dirigirse a públicos cada vez más definidos, la pregunta no es solamente cuántas personas consumen un contenido, sino quiénes son y qué valor tiene ese vínculo.

8. Respetar los tiempos y los límites de cada proyecto.

«Estar adelantado, muy adelantado, puede ser estar muy atrasado». Pergolini conoce el entusiasmo de quienes creen haber encontrado una idea que se anticipa a su época. También sabe lo que cuesta sostenerla cuando el mercado todavía no está preparado. Vorterix fue una apuesta temprana por el streaming y por una forma distinta de producir y distribuir contenidos. Pero adelantarse no garantiza el éxito: puede significar que los usuarios, la tecnología o el modelo de negocio todavía no están listos.

Por eso recomienda definir plazos, presupuestos y objetivos antes de avanzar. En sus actuales inversiones, cuenta que seleccionan entre cuatro y seis ideas por año y evalúan qué posibilidades tiene cada una, quién puede liderarla y cuánto están dispuestos a acompañarla. No todas continúan. La intuición puede abrir una puerta, pero después hacen falta método, evaluación y capacidad para reconocer cuándo una oportunidad todavía no está madura.

9. No perder de vista a las personas detrás de la tecnología.

La experiencia de Ato también muestra otra dimensión de su mirada: la tecnología tiene sentido cuando responde a una necesidad concreta. La idea inicial surgió de una pregunta que le hizo a su madre después de que perdiera la visión: qué era lo que más extrañaba o le molestaba de su vida cotidiana. El dispositivo comenzó como una herramienta para acompañarla, conversar, informarle la hora o el clima y ayudarla con acciones sencillas. Después, le permitió advertir una necesidad mucho más amplia: la soledad de los adultos mayores.

La enseñanza va más allá de la IA: antes de pensar en una solución tecnológica, hay que mirar a las personas, escuchar qué les pasa y entender qué problema se intenta resolver. La innovación no debería empezar por el aparato, sino por la necesidad.

10. No quedar al margen: la tecnología también es para los adultos.

«Nadie que esté vivo puede decir: yo no sé de tecnología». Pergolini insiste en que la transformación tecnológica no es un asunto exclusivo de los jóvenes. Quienes tienen 40, 50 o 60 años también tienen que acercarse a estas herramientas. No entenderlas o sentirse marginados puede dejarlos afuera de oportunidades que hoy están al alcance de cualquiera.

Su mensaje final fue una invitación a no quedarse quietos. A los jóvenes les pidió formación; a los adultos, que dejen de usar la edad como excusa. En un mundo donde cada vez hay más herramientas disponibles, todavía hay algo que ninguna tecnología puede hacer por nosotros: decidirnos a empezar.

Bliss, la productora de eventos que nació para crear experiencias que conecten

Verónica Cataldi y Fabiana Iaccarino, las creadoras de Bliss. Estefanía Leal.

Bliss es una productora de eventos fundada en 2025 y dirigida por Verónica Cataldi y Fabiana Iaccarino. Nació con el objetivo de crear experiencias que conecten personas, empresas e ideas, a través de eventos corporativos, lanzamientos, congresos, charlas y encuentros vinculados al bienestar y la formación.

Su propuesta va más allá de la organización: procuran generar experiencias con contenido, conocimiento y valor para quienes participan. En plena etapa de crecimiento, Bliss amplía su actividad con el desarrollo de una plataforma propia de encuentros y contenidos, acercando a Uruguay referentes del mundo empresarial, la tecnología, la innovación, el liderazgo y el bienestar.

Tal como ocurrió con Mario Pergolini, la dupla apostará a consolidar una agenda de encuentros con figuras destacadas de Argentina y otros mercados, abordando temas que transforman el presente y el futuro: inteligencia artificial, innovación, liderazgo, emprendimiento, nuevos modelos de negocios, futuro del trabajo, reconversión profesional, cambios sociales y económicos, neurociencia y bienestar físico y emocional.

