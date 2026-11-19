Lourdes Ferro pasó por Punto de Encuentro (Radio Universal) y habló a corazón abierto sobre su vida personal. Durante la entrevista, le recordaron que había hecho teatro y le preguntaron qué desafío pendiente le gustaría encarar, pero que todavía no había concretado por miedo. La astróloga respondió que le encantaría hacer cine.

"En la vida me voy animando", dijo la también conductora de Bien con Lourdes (Canal 4).

En cuanto a su vida sentimental, Victoria Rodríguez quiso saber si Ferro se tira las cartas del tarot y qué le dicen sobre el amor. "¿Te vas a enamorar en el 2027?", le preguntó.

"Ojalá me enamore", respondió, aunque descartó de plano casarse nuevamente y también volver a convivir. Leo Sanguinetti le consultó si le gustaría tener un nuevo vínculo formal y ella también lo negó.

"Formal no", afirmó. Entonces, el periodista indagó sobre el tipo de relación que le gustaría tener y Ferro se preguntó por qué había que pensar en enamorarse en esos términos.

"Pareja sí, pero con libertades. No quiero cerrarme", indicó. Alejandro "Bicho" Amaral quiso saber si se refería a una pareja abierta.

"No sé si lo tendríamos que llamar pareja. Porque ya cuando metemos pareja decimos tenemos exclusividad y somos dos", planteó. Ante la insistencia de Amaral sobre si buscaba vínculos abiertos para su vida, respondió entre risas: "Capaz, no sé".

La astróloga explicó que construir una relación exclusiva y sostener sus exigencias lleva mucho tiempo. "Que te digan buenos días todos los días me paspa. No quiero eso. No tengo tiempo. ¿Está muy mal?", se preguntó.

También dijo que no está dispuesta a recibir reproches de alguien que le reclame haberse olvidado de mandar un mensaje.

Lourdes Ferro recorriendo las calles de Ankara, la capital Turca. Foto: @lourdesferro

Acto seguido, Victoria Rodríguez le planteó si podía influir en esa postura el dolor que le dejó la infidelidad de su expareja con la empleada de su casa, una desilusión que en su momento tuvo mucha exposición pública.

Ferro contestó con franqueza y contó que, al salir de ese vínculo de tantos años con su exmarido, lo hizo pensando que quería volver a tener una relación.

"Yo me quiero enamorar. Pero lo que no quiero es que algo me limite la posibilidad de vivir: de irme de viaje cuando quiero, trabajar las horas que tenga ganas, de tener las amigas y los amigos que tenga ganas", enumeró.

Y fue contundente: "No quiero darle mi vida a otra persona exclusiva si no demuestra un montón de condiciones que ya a esta altura del partido no creo encontrar".

Aclaró entonces que no hablaba desde el reproche ni desde el trauma y que, de hecho, hoy agradecía el mal momento que había atravesado.

Y cerró el tema con una reflexión:"¿Realmente uno quiere involucrarse en un vínculo donde diga: 'Buenos días, buenas noches, voy para acá, voy para allá'? Yo ayer a mi casa llegué una y media de la mañana, me esperaban mis cuatro perros, hoy me levanté a las seis y me vine a Montevideo. Si cociné, si no cociné, si no tendí la cama...".