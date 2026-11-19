La presencia de Griselda Siciliani en Uruguay este año ha sido frecuente y por más de una razón. En principio, se instaló durante un tiempo en Montevideo para el rodaje de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video en la que coprotagoniza junto a Leonardo Sbaraglia, quien interpreta a Carlos Saúl Menem.

Pero, además, también viajó para hacer prensa y difundir Boite, el musical donde comparte escena con Carlos Casella y que presentó a principios de este mes en el Teatro El Galpón.

En una entrevista que concedió a El País antes de esa función, se definió como "muy fanática" de Uruguay y confesó que le gustan mucho nuestra cultura y la manera de vivir de la gente. “Recibo con mucho honor todo el cariño”, expresó.

Lo cierto es que la también protagonista de Envidiosa (Netflix) y una de las tres actrices que encarnaron a Moria en su biopic (Netflix) vivió por estos días un momento de mucha felicidad en nuestro país. Y decidió compartirlo en sus redes sociales.

Siciliani suele mostrar la espectacular vista de la rambla montevideana que disfruta desde su habitación, así como distintos paisajes de la ciudad. Pero en los últimos días compartió la intimidad de un asado en Uruguay que funcionó como broche de oro y despedida de estas tierras, luego de un cargado cronograma de rodaje junto al elenco de Menem.

En esta ocasión, la actriz posó en una foto junto a Leonardo Sbaraglia y Pablo Rago. Este último se incorporó este año al universo de la serie que dirige Ariel Winograd para interpretar a un operador político que funciona como nexo entre el gobierno de Menem y el de Fernando de la Rúa durante el traspaso del poder.

El posteo que le dedicó Siciliani a Pablo Rago y Leo Sbaraglia en Uruguay. Foto: redes sociales

Sin embargo, el posteo de Siciliani no estuvo dedicado a la serie, sino que incluyó una reflexión nostálgica. La actriz posó junto a Sbaraglia y Rago y escribió: "Siempre serán Lucho y Diego en mi corazón, los quiero", en referencia a los personajes protagónicos que sus compañeros interpretaron en 1987 en Clave de sol, una exitosa ficción argentina devenida en clásico televisivo.

"Más feliz no puede estar mi niña de ocho años fan de Clave de sol. Anoche comiendo un asado en Uruguay con mis compañeros de elenco en Menem", agregó.

La historia fue reposteada por ambos colegas y amigos, que la celebraron con corazones.

Pablo Rago, además, se encargó de mostrar que en la reunión no todo habían sido recuerdos y carne: compartió un video en el que se veía una cantidad de botellas de cerveza y lo acompañó con pocas palabras que decían mucho: "Anoche teníamos sed en Montevideo".