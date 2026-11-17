El revés judicial que sufrió Luisana Lopilato en Uruguay tiene detrás una extensa historia de contratos, derechos de imagen, reclamos millonarios y una batalla legal que se prolongó durante 13 años. La actriz argentina pretendía obtener una indemnización superior a los dos millones de dólares por la utilización de su imagen infantil en una campaña publicitaria de la empresa de alarmas Punta Systems, pero la Justicia terminó reconociéndole únicamente US$ 4.000 más intereses legales.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno, integrado por los ministros Fernando Tovagliare, Gustavo Iribarren y Claudia Kelland, fue adoptada por unanimidad y contiene una serie de fundamentos que explican el desenlace del caso.

El fallo, al que accedió TV Show y que revocó parcialmente una sentencia de primera instancia que había rechazado toda la demanda, reconoce que existió un uso de la imagen de Lopilato durante más tiempo del autorizado, pero descarta que esa circunstancia justifique las millonarias pretensiones económicas de la artista.

Estas son las principales claves de la resolución judicial.

1 - El contrato que nunca apareció y resultó determinante

Uno de los aspectos centrales del litigio fue la ausencia del contrato original que autorizaba la utilización de la imagen de Luisana Lopilato cuando tenía siete años.

Según estableció el tribunal, los padres de la actriz habían celebrado un contrato escrito con una productora publicitaria de Buenos Aires para realizar un comercial destinado a Punta Systems. En paralelo, el autor de la pieza, el publicista argentino Eduardo Schejtman, había acordado verbalmente con la empresa de alarmas un canje: la instalación de un sistema de seguridad en su casa de Punta del Este a cambio de la realización del aviso.

Sin embargo, el contrato firmado por el padre de Luisana, Eduardo Lopilato, nunca fue incorporado al expediente, lo que impidió conocer con precisión sus condiciones, especialmente el plazo de autorización y los usos permitidos de la imagen.

El tribunal consideró que correspondía a la parte demandante aportar ese documento y rechazó responsabilizar a Punta Systems por su ausencia, dado que la empresa de seguridad no había sido parte formal del contrato celebrado con la productora.

Los magistrados incluso se preguntaron: "¿Por qué la actora (Lopilato) no intimó la entrega del documento a quien la contrató para realizar la publicidad, si es que no contaba en su poder con el contrato o copia del mismo como declaró E. Lopilato?".

La ausencia del documento resultó determinante para evaluar los alcances de la autorización original.

2 - La Justicia reconoció que se utilizó la imagen durante más tiempo del acordado

Aunque el contrato no apareció, los magistrados consideraron que no resultaba razonable que los padres de Lopilato hubieran autorizado la utilización de la imagen de su hija por tiempo indefinido a cambio de una remuneración de apenas 400 o 600 dólares, como se manejó en el expediente como caché artístico para una niña de 7 años en ese entonces.

Eduardo Lopilato declaró que el acuerdo original tenía una duración de un año, una práctica habitual en la industria publicitaria.

El tribunal tomó en cuenta ese testimonio y otros contratos aportados al expediente para concluir que el plazo original había sido de un año, correspondiente al período 1994-1995.

Sin embargo, la imagen de la niña continuó utilizándose hasta 2006, cuando la familia intimó a la empresa a retirarla de sus campañas.

La sentencia establece que "surge acreditado en autos (con la documental agregada y testimonial recibida) que la imagen de la niña se utilizó durante un período de tiempo que excede largamente el plazo de un año".

De esta manera, la Justicia reconoció diez años de utilización de la imagen sin la correspondiente contraprestación económica.

Los magistrados también valoraron que Punta Systems emprendió una campaña para retirar las imágenes después de recibir la intimación de febrero de 2006, aunque admitieron que algunas pudieron permanecer durante más tiempo en viviendas particulares o en internet.

3 - La imagen de la niña no era el logotipo de Punta Systems

Otro argumento central de la demanda fue que la empresa había convertido la imagen de la pequeña Luisana en su emblema comercial, utilizándola en camionetas, folletos y cartelería sin autorización.

El tribunal rechazó esa interpretación. Según la prueba documental, el verdadero logotipo de Punta Systems consistía en un globo terráqueo sostenido por una mano. La imagen de la niña, en cambio, aparecía como un complemento de la campaña televisiva original.

Los magistrados entendieron que las fotografías utilizadas en vehículos y otros soportes reproducían la imagen estática que aparecía al final del comercial.

Por eso, concluyeron que no se había demostrado un uso abusivo de la imagen por fuera de los fines publicitarios originalmente autorizados.

"El Tribunal no comparte con la apelante que la demandada haya hecho un uso abusivo de la imagen, no autorizado, fuera de los límites acordados", establece la sentencia.

Sin embargo, los magistrados reconocieron que la empresa había prolongado la utilización de la imagen sin pagar una nueva remuneración.

"En definitiva, la ilicitud está dada por el uso prolongado de la imagen sin una contraprestación a cambio, y ese es el único daño patrimonial que la Sala adelanta corresponde indemnizar", concluyeron.

Luisana Lopilato de niña.

4 - ¿Por qué la indemnización quedó fijada en US$ 4.000?

La actriz había reclamado US$ 50.000 anuales en concepto de lucro cesante y ello añadió intereses, un porcentaje de las ganancias de la empresa, y daño moral, para un reclamo global de unos 2 millones de dólares. Pero los magistrados consideraron que esa cifra no estaba debidamente fundamentada.

Para establecer el monto correspondiente, analizaron contratos publicitarios que Lopilato había firmado en 2007 y 2008, cuando ya era una figura reconocida del espectáculo argentino.

Sin embargo, descartaron utilizarlos como referencia.

La sentencia señala que, cuando protagonizó el comercial de Punta Systems, Luisana tenía siete años y todavía no era famosa, por lo que su imagen no poseía el valor comercial que adquiriría posteriormente.

"La actora tenía 7 años de edad, aún no era conocida, y por tanto no podía ser asociada la imagen de esa niña con la famosa actriz en la que luego se transformó", expresa el fallo.

Los magistrados agregaron que no podía pretenderse que la remuneración correspondiente a aquella publicidad infantil fuera equivalente a los contratos que firmó años después, cuando ya había alcanzado notoriedad pública.

El tribunal tomó entonces como referencia el caché original mencionado por su padre, estimado entre 400 y 600 dólares, y fijó una remuneración anual de US$ 400.

Al multiplicar esa cantidad por los diez años de utilización de la imagen sin contraprestación, llegó a una indemnización de US$ 4.000, a la que deberán sumarse los intereses legales desde la presentación de la demanda hasta su efectivo pago.

Luisana Lopilato y su padre Eduardo.

5 - El tribunal rechazó vincular la publicidad con las ganancias de la empresa

Una de las pretensiones económicas más importantes de la demanda consistía en obtener el 15% de los beneficios alcanzados por las empresas durante los años en que utilizaron la imagen de la niña.

El tribunal rechazó ese reclamo al considerar que no existían pruebas de una relación causal entre la aparición de Lopilato en la campaña publicitaria y las utilidades obtenidas por la compañía.

"La pretensión es de franco rechazo", expresaron los magistrados. La sentencia agrega que "no hay nexo causal razonable alguno, entre el uso de la imagen (de la entonces niña) por mayor tiempo del acordado, y las utilidades de la empresa demandada durante esos años".

Los magistrados fueron especialmente claros al distinguir entre la niña que protagonizó el comercial y la actriz que años después alcanzaría fama internacional.

Incluso se tuvo en cuenta una declaración de la propia artista, quien reconoció que muchos de sus amigos nunca habían advertido que ella era la protagonista del aviso.

"Tengo muchos amigos que veranean acá en Uruguay, por comentarles esto y le pedí que lo chequearan, y me dijeron que sí, nunca se dieron cuenta que era yo", declaró la propia Lopilato durante el proceso judicial.

Según consta en la sentencia, la actriz relató que solamente una azafata la había reconocido en aquella publicidad.

La foto familiar con la que Luisana Lopilato celebró el cumpleaños de Michael Bublé. Foto: Captura de Instagram @luisanalopilato.

6 - La Justicia también rechazó el daño moral

Además de los reclamos patrimoniales, Lopilato pretendía recibir US$ 25.000 por daño moral. La actriz argumentaba que la utilización prolongada de su imagen infantil le había generado perjuicios personales y profesionales.

Sin embargo, el tribunal consideró que no se había acreditado la existencia de un daño de esas características.

"Tampoco se hará lugar al daño moral pretendido, estimado en la suma de U$S 25.000", establece la sentencia.

Los magistrados señalaron que la demanda contenía afirmaciones genéricas sobre las supuestas repercusiones negativas, pero carecía de elementos probatorios suficientes.

Luisana Lopilato en la película "Pipa". Foto: Netflix.

7 - Demora de siete años en formalizar el reclamo

Los magistrados del tribunal también valoraron negativamente (para los intereses de la actriz) que Lopilato hubiera dejado transcurrir al menos siete años desde la intimación de 2006 antes de promover la demanda judicial de 2013.

La sentencia señala que esa demora "no condice con la conducta de una persona que haya experimentado un verdadero grado de aflicción espiritual susceptible de ser indemnizado".

De esta manera, los magistrados descartaron que se hubiera demostrado un perjuicio moral que justificara una reparación económica adicional.

Luisana Lopilato en "Otro día perdido". Foto: Captura de YouTube @eltrece.

8 - Prosegur quedó fuera de la condena por prescripción

La multinacional española Prosegur, que adquirió el 100% de las acciones de Punta Systems en febrero de 2009, también había sido incluida en la demanda.

Sin embargo, el tribunal determinó que el reclamo indemnizatorio contra esa compañía no podía prosperar. Por un lado, ya se había establecido que Prosegur carecía de legitimación pasiva respecto de la responsabilidad contractual, una decisión que no fue apelada por la actriz.

Por otro, los magistrados acogieron la excepción de prescripción planteada por la multinacional respecto de la responsabilidad extracontractual.

La sentencia explica que la familia Lopilato conocía el presunto uso indebido de la imagen al menos desde febrero de 2006, cuando intimó a Punta Systems a retirarla.

Además, Prosegur había adquirido la empresa en febrero de 2009, mientras que la demanda fue notificada en marzo de 2014.

El tribunal concluyó que había transcurrido el plazo legal de cuatro años para reclamar por responsabilidad extracontractual.

"La pretensión indemnizatoria contra PROSEGUR S.A. no puede prosperar", concluyó la sentencia, que dejó a la multinacional fuera de la condena económica.

9 - Lopilato no estaba obligada a viajar a Uruguay para una audiencia preliminar

La sentencia también resolvió una controversia procesal vinculada con las ausencias de la actriz en los tribunales uruguayos para diferentes instancias. Aunque en algún caso viajó a declarar, actuó luego mediante representación legal.

Las empresas demandadas habían cuestionado que Lopilato pudiera comparecer a una audiencia preliminar mediante un representante legal, argumentando que su residencia en Argentina no constituía una justificación suficiente, especialmente por tratarse de una figura pública con recursos económicos para viajar.

Incluso solicitaron que se considerara desistida su demanda.

El tribunal rechazó ese planteo y sostuvo que residir en el exterior constituía un motivo válido para autorizar la representación mediante un apoderado debidamente acreditado.

Los magistrados entendieron que aplicar una sanción tan grave hubiera significado una restricción desproporcionada al derecho de la actriz a acceder a la Justicia.

"El Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones, que una sanción tan drástica debe ser adoptada con prudencia, equilibrio y reflexión", expresa la resolución.

De esta manera, se confirmó la validez de la representación legal de Lopilato durante aquella audiencia preliminar.

10 - Un fallo que reconoció parcialmente el derecho de la actriz

En un punto, el fallo del Tribunal de Apelaciones implica un logro para la causa judicial emprendida por Lopilato. De hecho, la sentencia de primera instancia, dictada en 2025 por el Juzgado Letrado de Maldonado de 5.º Turno, había rechazado íntegramente la demanda.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones modificó parcialmente esa decisión al reconocer el derecho de Lopilato a recibir una compensación por el uso prolongado de su imagen.

También rechazó el pedido de las empresas para que la actriz fuera condenada al pago de costas y costos judiciales, al entender que había actuado legítimamente en defensa de sus derechos y que parte de sus argumentos habían sido aceptados.

"La accionante actuó en forma ajustada a derecho procurando la tutela efectiva de los derechos sustanciales que constituyeron el objeto del proceso, asistiéndole razón en parte de su reclamo", señalaron los magistrados.

Así, el extenso litigio tuvo un resultado muy distante de las pretensiones originales: la Justicia reconoció una vulneración económica por la extensión del uso de la imagen, pero descartó los reclamos millonarios, el daño moral y la participación en las ganancias empresariales.

El fallo de segunda instancia deja, además, una conclusión relevante sobre los derechos de imagen: una autorización publicitaria no necesariamente habilita su utilización indefinida, aunque tampoco permite reclamar indemnizaciones desvinculadas del valor económico original de la contratación.

La resolución fue dictada por unanimidad en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno, con Claudia Kelland como ministra redactora, y ordenó a Nautiland S.A., razón social de Punta Systems, pagar los US$ 4.000 establecidos más los intereses legales correspondientes.