Mariano Chihade es uno de los nombres importantes de la televisión argentina, aunque su rostro sea poco conocido para el público. Fundador de Mandarina Contenidos, estuvo detrás de algunos de los programas más populares de la pantalla de ese país, como LAM, El diario de Mariana y Sálvese quien pueda. En las últimas horas, su nombre trascendió por un problema de salud: permanece internado en el Instituto Fleni de Buenos Aires y fue sometido a una intervención quirúrgica tras la detección de un nódulo en el cerebro.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido por Mandarina Contenidos, la productora que Chihade fundó en 2005 y que recientemente vendió al Grupo Octubre. Según el parte médico, el productor ingresó el martes 17 de noviembre al centro de salud para realizarse estudios programados a partir de una imagen nodular identificada en una resonancia magnética de cerebro.

"En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones. Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.", dice el comunicado publicado el 18 de noviembre en la cuenta oficial de Mandarina en Instagram.

El documento lleva la firma de Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni Belgrano. Hasta el momento no se brindaron más detalles sobre las características del nódulo ni sobre el diagnóstico.

En medio de la preocupación, Mariana Fabbiani, esposa del productor y conductora de El diario de Mariana, recurrió a sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo que recibió la familia y pedir que acompañen a Chihade con buenos deseos.

“Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió en sus historias de Instagram. También compartió una imagen de la Virgen Desatanudos, de la que es devota, y cerró su mensaje con una frase: “Esto también pasará”.

Chihade y Fabbiani están casados desde 2010 y tienen dos hijos, Matilda y Máximo.

Mariana Fabbiani. Foto: Archivo.

Quién es Mariano Chihade

Con una extensa trayectoria detrás de cámara, Chihade construyó una carrera en la industria audiovisual argentina que lo llevó a convertirse en uno de los productores más influyentes del medio. Antes de fundar su propia compañía, trabajó en Promofilm y Endemol Argentina, donde ocupó distintos cargos vinculados a la dirección artística y de contenidos. También se desempeñó en América TV y formó parte de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT).

En 2005 creó Mandarina Contenidos, productora con la que desarrolló programas de entretenimiento, ficción, magazines, documentales y realities para distintos canales y plataformas. Entre sus trabajos más conocidos figuran El diario de Mariana, conducido por su esposa; LAM, con Ángel de Brito, y Sálvese quien pueda, con Yanina Latorre.

En 2018, Mandarina se hizo cargo de la programación de Canal 4 durante un año.

La compañía también estuvo detrás de El amor después del amor, la serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez.

Hace pocas semanas, Chihade volvió a ser noticia al conocerse la venta de Mandarina Contenidos. El Grupo Octubre, dirigido por Víctor Santa María, adquirió el 100% del paquete accionario de la productora, en una operación que incluyó también al canal de streaming Bondi.

A fines de octubre, el productor se había referido a la operación en una entrevista con el diario La Nación: “La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años”.

Con base en La Nación/GDA