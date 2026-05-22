La reacción de Blanca Rodríguez cuando le preguntaron si va a volver a los medios: "Se ve que..."

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez habló con nostalgia sobre su etapa en la radio y reveló cuál fue su respuesta cuando un oyente le preguntó si pensaba regresar a los medios.

La conversación se dio durante una entrevista en el programa Lado B, donde el periodista Wilmar Amaral le consultó si extrañaba la radio. La hoy legisladora respondió sin dudar que sí y recordó especialmente el vínculo con sus compañeros de trabajo.

"Nos divertíamos mucho. Lograr la diversión y la comprensión en un equipo de trabajo, y llegar a entenderse sin palabras no es fácil. Lo logramos rápidamente. Fue un disfrute. Tengo un precioso recuerdo", expresó Rodríguez.

Luego contó una anécdota reciente ocurrida días atrás, mientras regresaba de un viaje a Buenos Aires. Según relató, un hombre se le acercó para preguntarle "cuándo vuelve a la radio". Entre risas, Rodríguez comentó: "Se ve que me ve poca vida en esto", en referencia a su actual rol político.

Fernando Pereira y Blanca Rodríguez. Foto: Ignacio Sánchez.

La senadora explicó que le respondió que, "por ahora", regresar a la radio "no estaba en sus planes", y destacó que ese tipo de muestras de cariño de parte de los oyentes la “gratifican mucho”.

Amaral bromeó con que, al menos “por cuatro años”, no volvería a los medios, en alusión al período legislativo para el que fue electa. “Espero”, respondió Rodríguez, antes de cerrar con humor: “Pero capaz que no estaba muy convencido”, dijo sobre el seguidor que la escuchaba “cada tarde”.

La periodista dejó la radio en agosto de 2024, cuando decidió cerrar su etapa en los medios de comunicación. Se despidió del programa Más temprano que tarde (El Espectador) después de seis años al aire y explicó que era una decisión personal que venía "madurando desde hace tiempo". "No renuncio a nada; simplemente cierro una etapa y empiezo otra", afirmó entonces, antes de dar el salto a la actividad política.