La lección de Robert De Niro sobre el éxito y la fama: "Mantén la calma, todos somos prescindibles"

Robert De Niro, una de las figuras más icónicas y constantes del cine estadounidense, dejó un mensaje un tanto desconcertante para quienes empiezan a actuar: "Cuando las cosas van bien, mantente calmado porque todos somos prescindibles".

Según el actor, en Hollywood el éxito puede ser tan veloz como frágil y la popularidad no garantiza continuidad. De aquí que la carrera de Robert De Niro está hecha de permanencia. Con más de seis décadas de trabajo, el actor construyó un perfil sin ostentar y, aun así, es una de las personas más influyentes del rubro.

Desde su experiencia en la industria, comentó: “He visto personas llegar, he visto personas irse… todos somos prescindibles”. En su razonamiento, la fama no funciona como blindaje, sino como una zona de riesgo. Así, la fama puede confundir, acelerar decisiones y empujar a una falsa sensación de seguridad.

La lección de Robert De Niro sobre el éxito y la fama

El consejo no nace de la teoría, sino de haber atravesado cambios de época, modas y sistemas de producción. De Niro, con una amplia trayectoria alternando entre grandes títulos de prestigio con proyectos más comerciales, plantea que lo más valioso para un actor no es el pico de atención, sino la continuidad. Por eso, apunta a sostener hábitos y disciplina en el momento en que la carrera parece más fácil.

La calma, mantenerse alerta y avanzar cuidadosamente en la carrera son las prioridades que recomienda a los nuevos actores antes que perderse en la adrenalina del reconocimiento. La idea que sobrevuela su frase es aplicable a cualquier mercado o ámbito de la vida. Y es que un éxito puede abrir puertas, pero también encasillar o desgastar. De Niro no suele extenderse en discursos largos y, justamente por eso, su síntesis permea profundamente en un entorno que premia la exposición constante.

Robert De Niro en el set de Taxi Driver, 1975. Foto: Getty Images

“Todos somos prescindibles” y la lógica de la industria audiovisual

Al expresar “todos somos prescindibles” no hay cinismo gratuito, sino una lectura del poder real que tiene un actor dentro de una maquinaria donde mandan presupuestos, ventanas de estreno y algoritmos. Su recomendación, al final, no es bajar la ambición, sino administrar expectativas. Ya que la atención del público es esfímera, se mueve rápido y el sistema no garantiza permanencia.

El mensaje lo respalda en actos constantemente y se cruza con la agenda de estrenos que lo mantiene en actividad. Netflix anunció The Whisper Man con De Niro en el elenco y una fecha prevista de estreno para el 28 de agosto de 2026. También se espera su participación en la comedia Focker In-Law, con regreso de nombres centrales y la incorporación de Ariana Grande y se espera su llegada a salas en noviembre de 2026.