Cine, música y encuentro: el plan de Paseos Plateados para mayores de 60 que crea comunidad en Montevideo

«Paseos Plateados me tiene súper feliz», dice con entusiasmo Carolina dos Santos, su fundadora. Su alegría se multiplica con cada nuevo integrante que se suma a la comunidad que lidera y con cada agradecimiento que recibe, porque todo lo hace «con muchísimo amor».

Su emprendimiento se consolidó como una propuesta innovadora en Montevideo. Organiza actividades ideadas para personas mayores de 60 años autoválidas, que comparten experiencias recreativas y culturales y de socialización. Teatro, ballet, conciertos, visitas a museos, paseos gastronómicos, recorridas por bodegas, entre otras salidas en la capital y sus alrededores, forman parte de esta iniciativa que comenzó en 2022.

Dos Santos lo prepara todo al detalle. La organización abarca desde la coordinación previa y la compra de entradas hasta los traslados y el acompañamiento permanente, facilitando una experiencia segura, cómoda y disfrutable.

Hoy, sin ir más lejos, el grupo irá a la Sala Camacuá (AEBU) a ver La canción que resiste y el domingo 7, será el turno de disfrutar Armonías del Crepúsculo en el Auditorio Nacional del Sodre.

Auditorio Nacional del Sodre. El domingo 7 está planeado disfrutar Armonías del Crepúsculo en una de las salas del auditorios.

La propuesta de junio se bautiza «Cine Plateado», un ciclo realizado junto a la Fundación ASTUR que contará con la participación de Miguel Korytnicki, referente de Siemprecine.

«Invitamos a redescubrir la magia del cine en pantalla grande a través de la proyección de clásicos especialmente seleccionados, acompañados por una charla posterior y un intercambio entre los asistentes, coordinado por Korytnicki. Más que ver una película, la iniciativa busca recuperar el ritual compartido del cine como experiencia colectiva y emocional», explicó Dos Santos.

La intención siempre es generar espacios de encuentro, conversación y disfrute para personas mayores, promoviendo vínculos, participación y acceso a la cultura en una etapa de la vida donde muchas veces aparecen situaciones de aislamiento o soledad no deseada.

Para estar al tanto de todo lo que se viene -habrá también «Nostalgia Plateada»- lo ideal es sumarse a la comunidad a través de la cuenta de Instagram @paseos_plateados.