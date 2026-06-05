He-Man: de juguete a fenómeno cultural, vuelve al cine con "Amos del Universo" y una estrella del streaming

Mucho antes de que Hollywood apostara millones de dólares en una nueva película, antes de que Netflix revitalizara la franquicia, y antes de que el príncipe Adam levantara su espada para gritar “¡Por el poder de Grayskull!”, He-Man era un juguete.

Cuatro décadas después de su nacimiento, He-Man vuelve, revitalizado, a la pantalla grande. Ayer llegó a los cines Amos del Universo, que reimagina una de las franquicias más emblemáticas de los años 80.

Como cuentan en la docuserie The Toys That Made Us (Netflix), Masters of the Universe surgió en 1982. Mattel había dejado pasar la oportunidad de fabricar las figuras de Star Wars y buscaba su propia línea de juguetes. Así nació He-Man: un héroe musculoso, inspirado en Conan el Bárbaro y que permitía reutilizar viejos diseños de la empresa. El juguete llegó a las tiendas acompañado por cómics que ayudaban a construir el universo de Eternia, y para ayudar a las ventas lanzaron una serie animada. En cierto sentido anticipó la lógica que hoy usan Marvel, Star Wars o Pokémon.

He-Man cautivó a los niños en los años 80.

Lo que nadie imaginaba era que ese producto diseñado para vender muñecos se convertiría en una de las propiedades intelectuales más influyentes de la cultura popular de los años 80. Traspasó la pantalla chica en 1987 con una adaptación protagonizada por Dolph Lundgren -que ahora tiene una aparición-, regresó a la animación en los 2000, encontró una nueva audiencia gracias al streaming y hasta una segunda vida como meme.

Durante varios años, He-Man formó parte de las tardes de Canal 4 y quedó grabado en la memoria de una generación que corría de la escuela para ver cómo Adam se convertía en el hombre más poderoso.

La fórmula era sencilla y repetitiva, pero efectiva. Además incorporó algo poco frecuente para la televisión infantil de la época: un costado educativo. Al final había moraleja sobre la honestidad, la amistad, el respeto o la responsabilidad.

Ese legado es justamente el que busca recuperar Amos del universo, la película. Al frente del proyecto está Travis Knight, director de Bumblebee y Kubo y la búsqueda samurái, quien creció como fanático de la franquicia.

“Este proyecto es verdaderamente un sueño hecho realidad para mí, porque he conocido a estos personajes a lo largo de toda mi vida”, asegura el director en las notas de producción. “Vi las caricaturas, tuve los juguetes, leí los cómics. Me conmueve de extraña manera poder recrear todo esto en la vida real”.

La nueva adaptación propone una mirada diferente sobre el personaje. En esta versión, Adam lleva 15 años lejos de Eternia. Exiliado durante su infancia tras la caída del reino a manos de Skeletor, creció en la Tierra con escasos recuerdos de un mundo que muchos creen imaginario.

Cuando la Espada del Poder reaparece, el joven deberá regresar a su planeta para enfrentar al villano y descubrir quién está destinado a ser.

Para Nicholas Galitzine, encargado de interpretar a Adam y He-Man, la película le requirió una transformación física, aunque el atractivo está en esa búsqueda de identidad.

“Esta es una historia acerca de la autoaceptación, del proceso de empoderamiento, del descubrir que el poder está en ti”, afirmó el actor que comía 5.000 calorías por día para su preparación física. “Y en el camino conoceremos a estos fantásticos personajes, tan excéntricos y graciosos, que ayudan a Adam en su desarrollo”.

Nicholas Galitzine en "Amos del universo". Foto: Giles Keyte

A sus 31 años, Galitzine se convirtió en una de las caras más visibles de la nueva generación de estrellas del streaming gracias a títulos como Red, White & Royal Blue, Purple Hearts y La idea de ti. Ahora le pone el físico a un ícono de los ochenta.

Para Knight, uno de los mayores desafíos consistió en equilibrar la nostalgia con la necesidad de construir una historia accesible para nuevos espectadores.

“Hacerle justicia a la historia ha sido un verdadero reto”, señaló. “Sé que mucha gente adora estos personajes y este mundo. Esperamos haber logrado honrar todo aquello que los fans aman, sin rechazar la posibilidad de atraer a un público nuevo”.

El director también quiso preservar algo que considera fundamental en la serie original: su sinceridad.

“Una de las cosas que más admiro de la serie de Filmation es la honestidad que irradiaba. No intentaba ser cool ni irónica”, recordó. “Adam tenía un gran corazón y se preocupaba por los demás. Incluso cuando se convertía en He-Man seguía siendo alguien noble, alguien con quien querrías compartir una tarde”.

También lo absurdo de las situaciones y personajes de la animación. “Debes preservar tu sentido del humor, porque algunos elementos jamás pierden lo absurdo”, explicó el productor Jason Blumenthal sobre personajes como Fisto, Ram Man o Mekaneck. “Algunos de estos personajes tienen nombres demenciales y eso forma parte de su encanto”.

A más de 40 años de su creación, no deja de ser llamativo que una franquicia creada para vender juguetes haya terminado construyendo un legado cultural tan duradero. Quizás porque, detrás de los músculos imposibles, las espadas mágicas y los villanos con rostro de calavera, siempre existió una historia universal: la de alguien que debe descubrir quién es realmente antes de encontrar el poder que lleva dentro. Y seguramente por eso He-Man continúa regresando una y otra vez.