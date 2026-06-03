Labanois & Carrero, Laura Canoura y más shows con entrada libre en Lavalleja por el Bicentenario: fecha y lugar

Esta semana continuarán en Minas los festejos por los 200 años del proceso de creación del Uruguay. Días atrás, la Comisión del Bicentenario presentó una agenda de actividades que se desarrollará entre este viernes y el domingo, con propuestas gratuitas que incluirán música en vivo, coloquios, ferias y recorridos patrimoniales.

Las celebraciones estarán dedicadas al natalicio de Juan Antonio Lavalleja, una de las figuras centrales de la Cruzada Libertadora de 1825. Además, la programación buscará reivindicar el papel de Ana Monterroso, esposa de Lavalleja y protagonista de los procesos políticos y sociales que marcaron aquella etapa fundacional.

En la presentación de las actividades, el Ministerio de Educación y Cultura destacó a Monterroso como una "figura fundamental de las campañas patriotas, estratega política y sostén familiar en tiempos decisivos", y señaló que el homenaje también alcanza a "las mujeres y hombres anónimos cuya valentía y compromiso forman parte de nuestra memoria colectiva".

La programación artística comenzará el viernes a las 20.00 en el Teatro Lavalleja. La jornada inaugural contará con las presentaciones de Noelia Martínez y del trío formado por Alejandro Spuntone, Guzmán Mendaro y el argentino Mariano Martínez, exlíder de Attaque 77. El sábado, también desde las 20.00, será el turno de Dúo Smith, Laura Canoura y Larbanois & Carrero.

Las entradas para ambos espectáculos son gratuitas y pueden retirarse entre el miércoles y el viernes, de 8.30 a 16.30, en la Oficina de Turismo de Minas (Domingo Pérez 475). Se entregarán hasta dos localidades por persona. Los conciertos también serán transmitidos en vivo por Canal 5, Antel TV y las plataformas de Presidencia.

Coloquios, feria gastronómica y recorridos patrimoniales

La agenda incluirá además un coloquio titulado El pueblo como protagonista: Villa Concepción de las Minas y su gente, que se realizará el sábado de 10.00 a 12.00 en la UTEC. Participarán los profesores de Historia Oribe Pereira, Lía Panero, Marcos Hernández y Alejandro Sánchez, junto a la museóloga Ana Cuesta y la historiadora Clara Von Sanden. La moderación estará a cargo del director nacional de Educación y presidente del Comité Ejecutivo del Bicentenario, Gabriel Quirici.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa. Para anotarse, es necesario enviar un mail a la casilla bicentenariouruguay@presidencia.gub.uy con el asunto “Coloquio Bicentenario”.

Durante el sábado y el domingo, desde el mediodía, la plaza Libertad será escenario de encuentros abiertos a la comunidad, con una feria gastronómica y de emprendedores locales. El sábado se presentará la Banda Departamental a las 15.00, mientras que el domingo habrá un espectáculo musical en vivo a la misma hora.

Las actividades culminarán el domingo con la Caminata del Bicentenario: Minas, museo abierto, un recorrido patrimonial que partirá a las 10.00 desde la plaza Libertad. La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados y requieren inscripción previa. Hay que enviar mail a bicentenariouruguay@presidencia.gub.uy con el asunto “Caminata Bicentenario”.

Esta será la segunda actividad masiva impulsada por la Comisión del Bicentenario desde su lanzamiento. La primera tuvo lugar en febrero en la Fortaleza de Santa Teresa, con un recital gratuito de No Te Va Gustar que reunió a miles de personas para dar inicio a las celebraciones por los 200 años del proceso de creación del Uruguay. En aquel concierto, el grupo liderado por Emiliano Brancciari estrenó varias canciones de Florece en el caos, su nuevo disco.