Estrenos: la nueva aventura de "He-Man", el regreso de un clásico de los 2000, lo nuevo de Carla Simón y más

Es una semana con variados estrenos en la cartelera de cines que cuenta con el regreso de una saga popular a inicios del milenio, lo nuevo de una destacada directora española, la vuelta de uno de los juguetes más populares de los años ochenta, y como todas las semanas, una nueva película de terror.

Aquí un repaso por los estrenos que llegan el 4 de junio de 2026 a la cartelera de cines de Uruguay.

Sin dudas uno de los títulos más comentados en redes sociales es el de Scary Movie: Terroríficamente incorrecta, la nueva entrega de los hermanos Wayans, quienes recuperan el mando de la franquicia y parodian éxitos recientes del cine de terror como La hora de la desaparición, Pecadores. También marca el regreso de Anna Faris a la saga de comedia que marcó una generación a inicions del 2000.

Además, hay otros estrenos en la cartelera de cine local.

Por lejos, la más importante es Romería, la última película de la española Carla Simón; con la anterior Alcarrás ganó, en 2022, el premio mayor en el Festival de Berín, el Oso de Oro.

Ahora, con Romería cierra un tríptico alrededor de la muerte de sus padres cuando ella era niña y que había empezado con Verano de 1993 en 2017. “Marina vive en Cataluña tiene 18 años, es huérfana desde muy pequeña, viaja hacia la costa atlántica del sur de Galicia”, dice la sinopsis oficial. “En la mochila lleva una solicitud de beca que requiere la firma de unos abuelos paternos a quienes jamás ha visto”.

Carla Simón. Foto: Archivo.

Es un drama profundo, imaginativo y muy personal y consolida a Simón (que tiene 39 años) como uno de los grandes nombres del cine contemporáneo.

Bastante distinta es Amos del universo, la franquicia de la que nació He-Man, el rubio personaje de los dibujos animados.

“Tras una separación de 15 años, la Espada del Poder lleva al Príncipe Adam de regreso a Eternia, en donde descubre que su lugar de origen ha sido despedazado por el régimen opresor de Skeletor (Jared Leto)”, dice la sinopsis oficial. “Con el fin de salvar tanto a su familia como a este mundo, Adam debe sumar esfuerzos con sus aliados más próximos, Teela y Duncan/Man-At-Arms, acogiendo a la vez su verdadero destino como He-Man. el hombre más poderoso del universo”.

También se estrena Los extraños 3, una saga de terror dirigida por Renny Harlin que tiene sus fanáticos.