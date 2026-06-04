El nuevo logro internacional de Ricardo Darín que lo posiciona junto a las máximas leyendas de Hollywood

El argentino Ricardo Darín será la imagen de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de setiembre.

Acreedor del Premio Donostia del certamen donostiarra en 2017 y ganador en 2015 de la Concha de Plata al mejor actor ex aequo junto a su compañero de reparto Javier Cámara por su interpretación en la película Truman, Darín es, para el Festival de San Sebastián, una de las figuras “más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas”.

Darín es la novena figura de la cinematografía contemporánea que presta su imagen al festival tras los carteles oficiales de Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes.

El póster del actor es un collage creado a partir de un retrato que el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesell tomó a Darín en 2024.

Desde 2005, año en el que Darín presentó en la Sección Oficial El aura, de Fabián Bielinsky, el intérprete argentino ha sido un rostro habitual del festival.

En 2009 participó con El secreto de sus ojos (Juan José Campanella) y El baile de la victoria (Fernando Trueba); en 2012 Elefante blanco (Pablo Trapero), además de formar parte del jurado oficial; en 2014, Relatos salvajes (Damián Szifron), y en 2015, Truman (Cesc Gay).

Dos años después recogió el Premio Donostia en reconocimiento a toda su trayectoria y presentó La cordillera (Santiago Mitre). En 2018 fue el turno de El amor menos pensado (Juan Vera) y en 2019, La odisea de los giles (Sebastián Borensztein, 2019), mientras que en 2022 llegó con Argentina, 1985 (Santiago Mitre),

Los responsables del festival destacaron que, a lo largo de medio siglo de carrera y un centenar de interpretaciones que le han granjeado más de 40 premios, Darín ha alternado trabajos enmarcados tanto en el cine de autor como en el dirigido al gran público, con directores como Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Damián Szifron y Santiago Mitre.

Además, en 2007, debutó tras la cámara con La señal, codirigida junto a Martín Hodara.

Rebordinos aprovechó este acto para asegurar que su sucesora -una de sus dos subdirectoras desde 2016- “aportará las nuevas ideas que necesita una cita como esta”.

“El cine y los festivales afrontan nuevos retos: la industria no deja de experimentar cambios, como también lo hacen los modos de consumir historias. Y en ese contexto, creo sinceramente que es necesario que personas más jóvenes y con una visión diferente -renovada- asuman la responsabilidad” de construir el festival del futuro”, resaltó.

Ricardo Darín. Foto: Difusión.

Un “festival del futuro” que la próxima directora se “plantea sin rupturas radicales”, pero “sí actualizando sus objetivos y rejuveneciendo algunos de sus programas clave”.

Agencia EFE