La furia de Paola Bianco por el hate de las mujeres: "La sororidad termina cuando la otra empieza a engordar"

"¿Qué me pasó? Me pasó la vida". Con esa frase, Paola Bianco abrió un video de poco más de dos minutos en el que decidió poner sobre la mesa los comentarios que recibe ella en redes sociales por los cambios en su aspecto físico. La actriz comunicadora, que acaba de cumplir 51 años y trabaja en televisión desde los 10, compartió una reflexión sobre el paso del tiempo, la maternidad, el envejecimiento y, especialmente, las agresiones que recibe de otras mujeres.

El video comienza con una sucesión de capturas de mensajes que le dejaron distintos usuarios en sus publicaciones y otros que ha visto en posteos de otras personas. "Pobrecita", "¿qué le pasó? Tiene maracas en la nariz", "está en oferta el bótox 2x1", "le pasó un tsunami", "es una vaca", "cómo miente Yipio", y "está hecha polvo la Bianco" son algunas de las agresiones que decidió mostrar.

"¿Saben qué son esos? Algunos de los comentarios que me hacen ustedes. Algunos de los comentarios que leo también hacia otras personas, en redes. ¿Sabés lo que más me impacta? Que todos esos comentarios vienen más o menos del mismo lugar", comenzó diciendo.

A continuación, repasó parte de su historia personal para responder a quienes se preguntan qué le pasó con su cuerpo. "Yo empecé a trabajar a los 10 años en la televisión y acabo de cumplir 51. Así que si la pregunta es qué le pasó, la respuesta es muy obvia: me pasó la vida. Pasaron 40 años", señaló.

También habló de su experiencia como madre de cuatro hijos, de sus relaciones, de los momentos difíciles que atravesó y de los cambios físicos que acompañaron cada etapa. "Fui pendeja, muy flaca, tuve cuatro hijos, los parí a los cuatro, crecí, di la teta, me enamoré, me separé, me volví a enamorar con locura, trabajé, me quedé sin trabajo, lloré mucho, reí mucho, perdí gente que amaba, me levanté, envejecí, viví y, entre otras cosas, también engordé", enumeró.

Sin embargo, aclaró que no tiene por qué dar explicaciones sobre su cuerpo ni exponer cuestiones personales o de salud para justificar sus cambios. "Aunque hubiese engordado porque me comí todos los bizcochos del planeta, que me encantan, mi cuerpo seguiría sin necesitar la aprobación de una desconocida", afirmó.

Uno de los momentos más contundentes de su mensaje llegó cuando se refirió a que buena parte de las agresiones provienen de otras mujeres. "Hay algo que me duele muchísimo y especialmente es que esto venga de mujeres, porque yo amo a las mujeres, amo trabajar con mujeres, me gusta sentir que nos cuidamos, pero después entro a redes y leo a una mujer destrozando el cuerpo de otra mujer", expresó.

Paola Bianco estrena "A ver si te la sabés" en La Trastienda. Foto: Estefania Leal

Y agregó una de las frases que más repercusión generó: "Las mismas mujeres que hablamos de empatía y sororidad, de acompañarnos y de 'hermana, yo te creo', nos matamos. La sororidad termina cuando la otra empieza a engordar, cuando deja de parecerse a esa mujer tan linda de 20 años".

Bianco también habló directamente a quienes hoy la critican: "Capaz que hoy vos estás divina y sos una pendeja, pero ¿sabés qué? Yo también fui una pendeja y también estuve divina. Y ojalá a vos te pase esto: ojalá llegues a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Ojalá tu cuerpo cambie porque eso va a querer decir que tuviste el privilegio de seguir estando".

Sobre el final, dejó en claro que no quiere recuperar el aspecto que tenía a los 25 años. "Quiero poder mirar a esta mujer que soy ahora sin que otra mujer me explique cómo debería verme", sostuvo. Y agregó: "Nuestro cuerpo no es una deuda que tenemos con los demás".

Cerró con un pedido a modo de reflexión: "La próxima vez que estés por poner algo en redes, pensá bien. Acordate que le pasó la vida. Y si tenemos suerte, nos va a pasar a todas".

La publicación superó los 14.000 'me gusta' y recibió numerosos mensajes de apoyo. Entre quienes le dejaron palabras de aliento estuvieron Eunice Castro, Victoria Rodríguez, Marcelo Bornio, Peke Sander, Karen Todoroff, Gastón Carbajal y Lorena Bomio.

En uno de los comentarios, Paola también aprovechó para aclarar su postura respecto al feminismo: "Soy feminista y todas deberíamos serlo, el tema es cuando bardean las mismas, me duele más y eso pasa. Me pasa y he visto en otras publicaciones", respondió.