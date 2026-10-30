La entrevista de Cami Rajchman en Canal 4 que terminó mal y sus disculpas públicas: "Un poco caótico"

La visita de Cami Rajchman a Vamo Arriba (Canal 4) tuvo un desenlace que nadie esperaba. La comunicadora e influencer fue invitada al ciclo para repasar su carrera y hablar de su presente profesional y personal. Pero no arribó sola: la acompañó Polonio, el Boyero de Berna que adoptó tres meses atrás junto a su amigo Fer Vázquez.

Si bien fue el debut televisivo del cachorro, las cámaras no le son ajenas. Apenas llegó a su casa, Cami le creó una cuenta de Instagram (@soypolonio_), donde documenta escenas de la vida cotidiana junto a él y que ya supera los 4800 seguidores.

La excantante de Rombai ingresó al estudio con su mascota en brazos y sorprendió a todos por el tamaño del animal. Rusito González le preguntó si podía con él y Giannina Silva lo describió como un "cachorrón". "¿Cuándo crezca qué tamaño va a tener?", insistió la conductora.

Una vez en su casa, Rajchman decidió contar los detalles de su visita a Canal 4, que definió como "caótica". También se excusó por no haber podido filmar demasiado durante la experiencia y terminó haciendo un pedido de disculpas públicas por lo ocurrido.

"La entrevista hermosa, lástima el final", escribió sobre el video en el que relató que Polonio se había portado de maravilla durante toda la jornada: en maquillaje, en preproducción e incluso durante la charla en el estudio.

Según contó, el cachorro recibió las caricias de todos con mucho cariño y se mantuvo tranquilo. Incluso hizo pis en el pañal. El problema llegó una vez finalizada la entrevista. "Le agarró una diarrea y empezó a esparcir caca por todo el estudio de Vamo Arriba. No me daban las manos para juntar la caca", relató con absoluta sinceridad.

También agradeció la ayuda de los comunicadores y productores que la asistieron en medio del desastre.

Cami Rajchman y su perro Polonio en el estudio de "Vamo Arriba".

En una historia posterior, Cami aprovechó para pedir que la sigan invitando a los programas de televisión porque, según aseguró, tiene mucho para contar. "Ellos me dieron el pie y yo estaba tan emocionada hablando de tanta cosa que no hablé de lo maravilloso que generó el running. Soy muy tarada", confesó.

Se refería a la movida que organizó con sus seguidores a comienzos de esta semana y que reunió a unas 60 personas que fueron a correr con ella a la rambla. "Estoy en shock", había escrito esa noche al regresar, junto a un video con imágenes del encuentro improvisado.

"Invítenme a sus programas de tele. Tengo mucho para decir. Doy mucho, mucho material. Estoy en movidas hermosas, así que llámenme para ir a la tele así promovemos una movida más saludable", concluyó.