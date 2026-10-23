Cami Rajchman revisó las cámaras de seguridad dentro de su casa y no pudo creer lo que encontró: "Casi me muero"

Cami Rajchman vivió una escena inesperada al revisar las cámaras de seguridad de su apartamento. La comunicadora descubrió que Polonio, el cachorro que adoptó junto a su excompañero de Rombai, Fer Vázquez, había hecho de las suyas en el living de su casa. El episodio quedó registrado en video y ella decidió compartirlo con sus seguidores.

En las imágenes se ve al perro caminar por la mesa del living antes de saltar al sillón. Una vez allí, defeca sobre uno de los almohadones, se come sus propias heces y deja el tapizado manchado. Como si nada hubiera pasado, luego salta a otra mesa más alta ubicada al costado del sillón.

La secuencia también muestra el momento en que llega Rajchman y descubre lo ocurrido. "No me gusta tener caca en el sillón", reta al cachorro. Al compartir los registros, la comunicadora resumió su reacción con una frase: "Casi me muero. La impunidad es total".

Minutos más tarde, publicó una foto de Polonio y explicó por qué el episodio la había sacado de quicio. "Mirá que tengo paciencia infinita, pero este perrito hoy casi me saca de mis cabales. Vi por las cámaras que había hecho la quinta caca del día a las 16 horas y literalmente tuve que venir corriendo a casa porque le hace mal comérsela por los parásitos que tiene", escribió.

Cami Rajchman y Fer Vázquez junto a Polonio. Foto: @camilaraj

Aunque aclaró que el cachorro "es muy bueno, un santo", reconoció que el asunto se convirtió en un problema para su rutina. "El tema de la caca me pone loca porque anula mi libertad", concluyó.

Polonio fue adoptado por Rajchman y Fer Vázquez, y tiene su propia cuenta de Instagram, @soypolonio_, donde se publican imágenes de sus aventuras cotidianas. En las últimas horas, desde ese perfil se compartió otro video captado por las cámaras de seguridad. Esta vez, el perro aparece estirándose cómodamente en el mismo sillón que había protagonizado el incidente anterior: "Creo que mi mamá tendría que comprar un nuevo sillón para ella porque este es mío aunque no le guste", expresa con humor el texto que acompaña las imágenes de la mascota.