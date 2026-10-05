Lanzan huevos a la casa de Camila Rajchman por ruidos molestos y ella se defiende: "Es peligroso"

Camila Rajchman publicó un video en sus redes sociales para denunciar una situación que, según contó, tuvo como protagonista a uno de sus vecinos. La influencer aseguró que una persona le arrojó huevos a la puerta de su casa y mostró ante la cámara el resultado: restos de huevo y el enchastre que quedó en la entrada de su hogar.

"Este es un video dedicado a mi vecino que me declaró la guerra", comenzó diciendo. Según su relato, el episodio ocurrió el día anterior, cuando trabajadores fueron a su apartamento para realizar un arreglo debido a una filtración de agua en una de las paredes.

Rajchman explicó que los trabajos se extendieron durante aproximadamente una hora y se realizaron en horario laboral. "Agarró un maple de huevos y de forma cobarde desde el ascensor me los tiró a la puerta", aseguró sobre el accionar de quien ella identificó como una persona que vive en el mismo edificio.

La ex Rombai cuestionó que, ante la molestia por el ruido de la obra, su vecino haya optado por arrojarle huevos en lugar de plantearle el problema directamente. "Podía haber socializado como la gente, tocar la puerta y decir 'me estás matando, ¿pueden aflojar al taladro?'"”, sostuvo.

También enumeró otras alternativas que podría haber utilizado para expresar su malestar: hablar con la administración, dejar un mensaje en el ascensor, tocarle el timbre, llamarla por teléfono o plantearlo en el grupo de WhatsApp del edificio.

Camila Rajchman. Foto: Captura de Instagram @camiraj.

"Es de inadaptado social. No quiero ofender a nadie. Me chupa un huevo quién seas. Flaco, las normas de convivencia básicas. Si te molesta un ruido, lo planteás", lanzó hablándole directamente al autor del ataque. Y cuestionó: "¿Cuál hacés? Me parece peligroso. No me lastimó, pero vino a atentar a la puerta de mi casa. Fue muy violento".

Hacia el final del video, Rajchman remarcó que, por tratarse de alguien que vive en el mismo edificio, considera que la situación es especialmente delicada. "Es alguien que vive acá, es grave", concluyó alarmada por la situación.