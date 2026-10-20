Cami Rajchman y una confesión alarmante de su peor momento: "Manejé sin mirar el color de los semáforos"

Camila Rajchman abrió su corazón en una extensa entrevista con Leonardo Sanguinetti para Protagonistas, el ciclo que se emite los sábados por Del Sol FM. La cantante y comunicadora repasó su trayectoria, sus vínculos familiares y el fenómeno musical de Rombai, pero también se animó a abordar uno de los capítulos más difíciles de su vida: la depresión que le diagnosticaron cuando tenía 18 años.

La artista recordó que atravesó una profunda crisis vocacional y personal justo cuando estaba por comenzar sus estudios universitarios. En aquel momento tenía previsto viajar a Nueva York para realizar un intercambio, pero comenzó a experimentar una angustia que no lograba explicar.

"Me habían diagnosticado depresión dos semanas antes de empezar la facultad. Tenía una gran crisis vocacional y de identidad", relató.

Rajchman explicó que, aunque inicialmente había elegido el viaje como una manera de postergar las decisiones sobre su futuro, a medida que se acercaba la fecha sentía que no estaba preparada para partir. "Algo que debería ser emocionante a mí me pesaba. Empezaba a hacer el bolso y lo dejaba tirado", recordó.

La situación se agravó cuando comenzaron a aparecer pensamientos que la alarmaron. Primero habló con algunas amigas, quienes la impulsaron a buscar ayuda en su familia. Finalmente, decidió contarle lo que estaba viviendo a su madre.

Camila Rajchman en "Protagonistas".

"Yo me senté, ella estaba en la cama, y yo me senté en el piso y le dije: 'Mamá, quiero hablar de algo contigo. Estoy pensando cosas horribles'", recordó.

Ante una pregunta de Sanguinetti, la cantante confirmó que se refería a pensamientos de autoeliminación.

Fue entonces cuando reveló uno de los episodios más impactantes de aquella etapa. Contó que, debido al estado de desconexión que atravesaba, llegó a conducir desde Pocitos hasta Carrasco sin prestar atención a las señales de tránsito.

"Me acuerdo que el día que le dije a mi mamá me había pasado que yo había manejado desde Pocitos a Carrasco sin mirar cuál era el color de la luz del semáforo, o sea, de lo ida que estaba", confesó.

La experiencia la hizo tomar conciencia de la gravedad de su situación y del peligro que podía representar no solamente para ella, sino también para otras personas.

"Y entonces fue: no solamente estoy en peligro yo, sino que no soy consciente ni siquiera del peligro que puedo generar", reflexionó.

En ese proceso, el acompañamiento de su madre resultó decisivo. Ella reaccionó inmediatamente y consiguió asistencia profesional en pocos días, en una época en la que hablar de salud mental todavía estaba rodeado de prejuicios.

La artista terminó comenzando la carrera de Comunicación en la Universidad ORT, donde conocería a Fernando Vázquez y se gestaría el proyecto musical que transformaría su vida: Rombai.

"Rombai es el sueño de mi vida hecho una manifestación", definió. Sin embargo, aclaró que el éxito musical llegó después de que comenzara a trabajar en su recuperación.

La entrevista también permitió reconstruir otros capítulos de su historia, desde los recuerdos de su abuelo paterno, sobreviviente del Holocausto, hasta el origen del nombre Rombai y la relación con sus hermanas. Por momentos, Rajchman no pudo contener la emoción en el estudio.

"Yo miro mis cartas de la vida y digo: 'Pa, a mí me tocó todo lo bueno'", dijo sobre su familia.