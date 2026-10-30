Jimena Barón se refirió a la recuperación de Daniel Osvaldo y puso un límite ante las preguntas sobre su familia

Después de casi un mes de internación, Daniel Osvaldo recibió el alta médica y continúa su recuperación en su casa. En medio de la preocupación que generó su estado de salud, Jimena Barón habló sobre la evolución de su expareja y padre de su hijo Morrison, conocido como Momo.

La cantante fue consultada por el tema durante los Premios Ídolo 2026, donde mantuvo un breve diálogo con Desayuno americano. Al ser consultada por el estado actual del exfutbolista, respondió: “Está bien, está ya en la casa, por suerte. Sí, mucho mejor”.

Sin embargo, Barón evitó dar detalles sobre cómo atravesó la familia las semanas de internación. Cuando el cronista quiso profundizar en la situación, la artista marcó un límite y prefirió concentrarse en su presente. “Estoy acá con mi hijo, mi vida y acá, hasta acá estamos con el tema...”, expresó.

El exdelantero había sido internado el 24 de setiembre a raíz de un derrame pleural, un cuadro que, según trascendió, se habría originado por una infección dental que derivó en una complicación pulmonar. La afección comprometió su pulmón derecho y, debido a la gravedad de su estado, debió permanecer inicialmente en terapia intensiva.

Osvaldo debió atravesar varias intervenciones médicas porque la infección continuaba provocando una acumulación de líquido en la pleura. Además, la bacteria que originó el problema habría sido multirresistente, lo que dificultó el tratamiento con antibióticos.

Durante su recuperación, el exfutbolista también compartió algunos momentos vinculados con su pasión por Boca Juniors desde el hospital.

Con el correr de los días, su evolución permitió que fuera trasladado a una sala de cuidados intermedios, hasta que finalmente pudo regresar a su hogar el 22 de octubre, luego de 28 días de internación.

El propio Osvaldo confirmó la noticia a través de sus redes sociales. En Instagram, compartió una fotografía en la que se lo veía descansando en un sillón de su casa y acompañó la publicación con la canción “Going Home”, de The Rolling Stones, en referencia a su regreso al hogar tras casi un mes hospitalizado.